【鍾國忠專欄】肺炎疫情間的投資策略 留意三個重點

(一) 今年股市操作難度將更難

對多數投資人而言，春節放假前較偏向觀望或保守，之所以就是因為放假前或期間總擔心不確定性，果真此次長假不確定性因素造成風險增加的情形，確實在春節期間發生，而今年春節全球股市都不開心，即使蘋果財報不錯，但也無法抵抗武漢肺炎疫情影響，去年投資人常提到台股走勢難操作，主要是因只漲大型股，所以儘管大盤大漲約 23.3%，但都只是賺指數空開心，今年走勢則可用一句話來反應，即「指數空間不大、市場錢很多與利率很低」，綜合這些，就是今年投資方向將轉向中小型成長股，問題來了，中小型公司穩定性較不足，所以今年股市操作難度將更為提升。

(二) 短期投資策略因應

面對武漢肺炎疫情的到來，投資人該如何面對股市？由於疫情還在發展中，誰都無法完全了解，因此只能先臆測後市，但投資人得先面對 1 月與 2 月營收的數字來決定投資決策，過去大家都知道春節出現在何月，該月營收月營收與年營收變化，都會受到影響，尤其此次中國部分工廠延到 2/10 才開工，以二月份約 4 周工作天數而言，就少掉約 1 周，二月營收減少 2 成以上幅度機率很高，投資人可先從這角度思考，並調整現階段投資策略，以下有三個觀點供參考：

1. 不能碰的類股：這部分當然是首當其衝影響者，包括觀光業、航空業與通路賣場等，尤其在中國的餐廳與賣場為主的業者，營運將更受影響，由於先前多數人期待春節長假會帶來業績成長，先前的期待會帶來較大失望性賣壓，這是在 1 月與 2 月營收數字馬上會看到結果，換言之，利空可能較容易見到。

2. 疫情受惠股 (短線)：武漢肺炎人數持續上升，中國各省陸續出現封城情況，除可能影響相關產品出貨外，亦將衝擊中國內需市場消費，如醫美、保健食品銷售，因此可確定這部分近月營收也將受影響。根據過往歷史經驗，國際疫情爆發，對全球、國內金融市場的影響較為劇烈，惟多為短期因素，因此國內相關防疫個股，如供應國內醫院用消毒液大廠、手術衣及防三抗不織布大廠、抗生素大廠與疫苗廠，營收可望因此增加。

3. 下一波可能受惠者：疫情初期最明顯反應會在通路端的產品搶購，使得通路存貨下降，由於疫情不是單一區域因素，所以各區可互相調貨接應，因此下一波可能就是生產的材料，可留意製作口罩及手術衣等原料廠商，甚至醫院較多使用的防護手套材料的橡膠等，如果個股還有高股息殖利率題材保護更佳。

根據過往 SARS 的走勢分析，股市指數往往都是先跌而最後上漲到正常，然而這段疫情影響時間多久，沒有人有把握，但可確定的是，1 - 3 月各上市櫃公司各月營收，都將因武漢肺炎疫情而受不同程度的影響。