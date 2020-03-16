聯準會再次降息 恐慌模式開啟？

訊息快遞：

繼前次緊急降息 0.5%、向市場注入高達 1.5 兆美元的流動性後，聯準會再次緊急下調聯邦基金利率，並一口氣將利率降 4 碼至 0%。此舉非但不能提振投資人信心，大家反擔心美國經濟即將陷入衰退，面對動盪的局勢，聯準會還有哪些招？投資人又該如何應對？

鉅亨觀點：

1. 二戰以來，聯準會用的藥越來越猛

從第二次世界大戰以來，美國共經歷 11 次經濟衰退。這 11 次衰退期間，美國政府對應經濟衰退的政策大致可分為兩個期間。1971 年美國脫離金本位前，大多透過調降政策利率的方式來刺激景氣回升（流通貨幣維持平穩）；1971 年後，除了政策利率下調幅度增加外，流通貨幣增加量也持續增加，才能讓經濟回到復甦。

美國經濟衰退期間，債務與利率變化

資料來源：NBER、FRED，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/3/16。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2.7,000 億不夠用，聯準會必需進一步擴大資產負債表

參考過往經驗可發現，隨著聯準會積極降息與擴大貨幣供給來應對每次的經濟衰退後，美國債務持續增加。目前美國債務佔 GDP 比重近 350%，若聯準會希望在不引發債務大幅違約的情況下，幫助美國度過此次危機，美國政策利率下調幅度必需大於 4.9%、流通貨幣佔 GDP 增加幅度也必需高於 0.7%。以美國目前經濟規模與聯準會資產負債表來看，要令流通貨幣佔 GDP 增加 0.7%，聯準會資產負債表可能需要擴大至 6 兆美元。擴大至 6 兆美元，等同於聯準會資產負債表需要比目前增加 1.3 兆美元，目前 7,000 億美元的量化寬鬆，仍不足夠。

3. 做好資產配置，加上定期定額扣款不停

相較於過往，此次聯準會與美國政府反應速度相對較快。在看到刺激力道不夠後，聯準會勢必會進一步提高量化寬鬆規模。因此，要藉由判斷何時經濟與股市能夠觸底，並精準抄底的難度非常高。用偏保守的資產配置，並隨著各類資產下跌，定期定額扣款增加所持單位數，才是度過危機的上策。

投資策略: 資產配置 + 定期定額

未來風險性資產下跌可能性較高，但投資人很難判斷何時才是最低點。因此，目前資產配置應該轉向防禦型為主，並趁下跌時增加定期定額扣款金額，逢低增加所持單位數，才是較好的應對方式。

鉅亨精選基金

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。鉅亨網證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw 公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30