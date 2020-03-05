「鉅亨基金老司機」新增4大功能 當你的投資神隊友

武漢肺炎疫情在全球蔓延，金融市場劇烈震盪，讓許多人對投資策略產生不少困惑，「鉅亨基金老司機」將功能再進化，新增基金比較、基金自選、老司機自選、到價通知 4 大功能，幫助投資人即時掌握資訊，在混亂的環境也能提高投資勝率。

1. 基金比較

可抓出兩檔屬意的基金超級比一比，績效走勢、投資地區、產業持股，級別資訊等一目瞭然，同時也提供單筆績效、定投績效的表現。但別忘了，要選擇同類型的基金進行比較，數值才有參考意義。

2. 基金自選

該功能就像加入「我的最愛」一樣，方便查看。每檔基金都設有自選按鈕，選擇完後，到「我的」頁面中，就可以看到選入的標的列表，也能從中選取要比較的 2 檔基金。此外，可透過篩選 1 天、1 周、1 月、3 月、6 月、年初至今績效、1 年績效、3 年績效、5 年績效查找不同區段的表現。

3. 老司機自選

在鉅亨老司機裡，可以追蹤高手的投資動向，但追蹤的高手太多，未必適合自己，一有訊息就收到通知，其實也擾人。因此該功能，就是讓用戶先把想跟隨的老司機加入選單，但還不是追蹤。

觀察一陣子發現，老司機的投資風格適合自己，再進行追蹤，當有交易行為時，會主動通知，提醒查看。另外，「老司機自選」可篩選近一月、近一季、近一年的績效，幫助觀察每個不同區段的績效表現。

投資用戶可先在「投組」內查找老司機狀態，每位老司機旁都有「自選」按鈕，選入後到「我的」頁面就可查看。

4. 到價通知

「鉅亨基金老司機」裡每檔基金皆可設定停利、停損價格，當到達目標，App 就會跳出通知訊息，讓忙碌的投資人不錯過下單或贖回的時機。