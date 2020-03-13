當心！買基金也要「看日子」 2種狀況可能領不到配息

配息基金可以創造現金流，這幾年深受台灣投資人喜愛，更是退休理財的熱門工具，但申購基金「看錯日子」，有兩種狀況會讓你在該領到配息的當天，看著遲未進帳的帳戶乾著急。

首先，要先認識三個與配息相關日的定義。

1) 基準日：確認哪些投資人可以領息的日子，在基準日仍持有基金的人，才能領取配息。

2) 除息日：基金將配息配出的日子，該天基金淨值會因反應配息而減少。通常為基準日後一天，各基金公司規定不同。

3) 付款日／支付日：決定配息金額後，經過幾天的行政作業後，配息入帳的日子。通常為除息日後 3 ~ 7 天，各基金公司規定不同。

搞清楚這些日子的意義後，購買配息基金就可以安心坐領配息嗎？那可不一定，有兩種狀況可能會讓你在付款日，看著未進帳的帳戶一頭霧水。

狀況一：遇到假日。不少人會趕在基準日當天申購基金，想要參與當月的配息，但如果基準日剛好碰到假日，成交日會遞延一天，因此投資人必須提前購買。

假設 A 基金的基準日設在每月的最後一天，以 2020 年的 2 月為例，基準日就是 2 月 29 日，正好遇到 228 連假，若在當天申購，成交日會在 3 月 2 日，因此領不到 2 月份的配息，必須在 2 月 27 日成功下單才行。

此外，若遇到基金註冊地的假日，基準日也會提前或延後，各基金公司規定不同，申購前要多加了解。

狀況二：配息金額過低。基金公司因考量匯款的成本，如果預期配息的金額太低，會自動將配息滾入基金購買更多的單位數。

另一個投資人常問的問題是，若在基準日當天賣出基金，還能不能拿到配息？大多數是不行的，因為等於在基準日結算時未持有基金。

要特別留意的是，境內基金贖回是以隔日淨值為準，若在基準日當天贖回，就會以較低的除息日價格成交。部分基金公司仍會將配息，補給在基準日贖回的投資人，但絕大多數不會，就會變成配息拿不到、贖回淨值又較低的狀況。

