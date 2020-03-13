油價今年呈現L型低檔整理 反彈恐無力

新冠肺炎及原油紛擾等兩隻黑天鵝，近期讓投資市場招架不住，尤其是國際油價暴跌，更加重市場恐慌情緒，也使得高收債市場信用風險升溫。法人評估，今年油價將呈現 L 型低檔整理，即使有反彈，也非常無力。

油價本周一 (3/9) 重挫，致使金融市場動盪加劇，美股開盤暴跌，標普 500 指數跌 7%，觸發熔斷機制。不僅商品市場、股市遭殃，信用債市場也危機浮現。因為美國頁岩油榮景，主要拜賜於能源企業可以較低價格發行低評級的高收益債，也就是俗稱的垃圾債。

穆迪報告顯示，至 2024 年，北美能源勘探與生產商的到期債務總額約 860 億美元，其中高達 62% 是垃圾債券。一旦油價持續崩跌，美國頁岩油相關企業將陷入經營危機，恐將引發倒閉潮。

法人表示，能源公司大量舉債，開發頁岩油，倘若油價持續探底，財務壓力加重，償債能力會受到極大影響，高收益債市場信用風險將因此攀升，所以，石油價格戰是否會進一步加劇信貸市場的衝擊，必須高度留意。

為了爭奪原油市場，美國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯於 2014 年曾三方角力，大幅增產，油價展開大跌走勢，原油價格一度跌到 26 美元。如今，沙烏地阿拉伯及俄羅斯再度點燃戰火，在新冠病毒餘威未除之際，油價探底噩夢是否會捲土重來，再度打擊飄搖的經濟成長，備受注目。

針對未來油價走勢，統一期貨經理廖恩平表示，根據統計，產油的損益平衡成本約落在 44~45 美元，如果低於損益平衡成本，理論上，石油公司應該要停產，但礙於合約、違約等情形，停產未必比較划算。至於石油公司關閉油井成本約為 30 美元，若低於此水準，將產生重大損失，自然就不會再開工。所以，前兩天油價一度跌破 30 美元，但是很快拉起來，該價位可以做為未來油價參考點。

目前原油不利消息有二，包括沙烏地阿拉伯增產及全球需求疲弱，廖恩平指出，沙烏地阿拉伯打強勢戰，想要逼迫俄羅斯讓步，估計期間不會延續太久，因為彼此互槓對兩造都很傷。根據過去歷史經驗觀察，打價格戰，約莫 2 個月會出現轉圜空間，屆時油價有機會脫離異常偏低的水位，但是反彈空間不會太高。主要是新冠病毒影響深遠，目前全球原油需求確實下滑，即使油價低檔相對有限，但反彈也會很無力，預估今年將呈現 L 型低檔整理。

目前油價相對低，廖恩平建議，積極投資人可以關閉油井成本 30 美元做為參考，小量分批承接期貨多單，但是必須慎防恐慌性下殺，嚴設停損點，並且切記不要追高。因為油價上漲空間會受到國際需求疲弱，而遭受到擠壓，不會有太多的反彈空間，另外原油賣權多頭價差，也是可以考慮的布局方向。