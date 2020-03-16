全球股災 手上的基金怎麼調整？

疫情與油價油價閃崩干擾，掀起全球股災，這波空頭來得又急又猛，加深未來景氣的不確定性。專家建議，手上持有股票基金，單筆投資可伺機在反彈時適度減碼；債券基金則可續抱，並將配息再投資。

世衛組織上周宣告疫情已全球大流行，義大利、西班牙相繼封城，美國進入公衛緊急狀態，短短 14 個交易日就把全球股市由多轉空，迫使各國政府接續「放水救市」，理財專家林奇芬認為，刺激方案或許能助股市反彈，但實體經濟活動仍須時間消化，市場將會持續動盪一陣子，短期不應過度樂觀。

林奇芬強調，投資人不需揣測市場還會震盪多久，檢視手中資產、重新調整分配，才能平安度過股災。她建議，目前各國政府降息，全球債、高評等債有望受惠，因此可以續抱不動。

新興市場債、高收益債淨值波動幅度會較大，但配息率高，可考慮將配息拿來再投資，掌握低檔買進降低成本的優勢。此外，若是先前買的是南非幣計價基金，就須承受較大風險，目前南非幣已大幅貶值，也不是太好的出場點。

股市的部分，經濟負面消息陸續出籠，將反覆震盪測試底部，林奇芬提供一個觀察點，若股市反彈無法站回年線上方，空頭格局確認，此時單筆投資股票基金的人就該減碼。至於要賣一半還是全數出清，要視個人願意承受波動多久。如果股票基金已是虧損狀態，建議還是停損出場，否則未來更難修補。

此外，林奇芬認為，中國股市目前處於相對低點，且有機會逐步復工，中國基金倒是不用減碼出場，但中國以外的股市，大多剛從高點崩落，可能需要更長時間才能回復。

