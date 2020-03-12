人民幣債券高殖利率是避風港？分析師點出隱憂

《彭博社》報導，2 月相對於歐、美公司債市場的沉寂，中國公司債市場交易顯得特別熱絡，市場人士分析，這主要是由於中國政府放出大量資金以支撐規模達 4.5 兆美元的中國公司債市場，而這也是近期陸股相對他國股市有較好表現之原因。

此外，其中從下圖中國投資級 (AAA) 債券予垃圾債 (AA) 殖利率利差可以發現，受投資者資金挹注下，兩等級債券持續下降且價差持續收斂，顯示投資人目前都不受恐慌性拋售所影響。

投資級公司債與垃圾債殖利率持續滑且價差持續縮小 (圖: Bloomberg)

不過，法國外貿銀行亞太經濟專家 Alicia Garcia Herrero 週一 (9 日) 在一封致客戶信中表示，儘管目前的中國債市處於穩定，但實際上中國債市仍有不少隱憂。

隨著中國民間部門持續拉高槓桿比率，目前違約數量在年年都創新紀錄，且許多跡象都顯示中國債市正面臨壓力，其中截至 3 月初為止，在岸違約金額已達 173 億人民幣，除違約之外，目前債券殖利率 15% 以上的公司債中，今年平均具還款壓力的債券規模已達 202 億美元。

此外，市場分析師表示，由下圖中可以看出，中國債券殖利率 15% 以上的公司債中，未來 1 年有規模達 94 億美元的債券面臨到期，未來債券市場波動性可能會隨著到期債券的增加而上升。

未來一年到期債券規模達 94 億美元 (圖: Bloomberg)

市場上的擔憂也反映在中國的信用違約交換 (CDS) 市場上，而下圖中國 5 年期 CDS 走勢高低為 CDS 保險金成本的指標，可以發現隨著違約數量的企業逐漸增加，此前週一 (9 日) 更一度上升至 3 年前高點，使 CDS 保險金暴增。

中國 5 年期 CDS 保險金自 2020 年來持續上升 (圖: Bloomberg)

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