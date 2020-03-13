中國商務部：浙、蘇、滬等19省外貿企業復工率約100%

中國商務部召開網路新聞記者會，會中指出以重點外貿企業復工情況來看，浙江、江蘇、上海等 19 省市復工率已達到或接近 100 %。而山東、安徽、遼寧等 8 個省市外貿企業復工率超過 80%。同時，除湖北外，17 個自貿試驗區規模以上企業復工率約 90%。

中國商務部外貿司司長李興乾指出受到肺炎疫情，再加上春節因素影響，中國前 2 個月進出口，特別是出口出現一定幅度的下滑。

根據公布的數據顯示，中國 1 至 2 月份，進出口達人民幣 4.12 兆元，年減 9.6%，其中，出口達人民幣 2.04 兆元，年減 15.9%；進口達人民幣 2.08 兆元，年減 2.4%。

李興乾認為短期看，肺炎疫情對全球經濟和產業鏈的影響無法避免，全球經貿增長面臨一定壓力，中國外貿企業的復工復產和新訂單也將受到一定程度的影響。

他進一步指出，中國商務部將密切關注疫情發展和企業復工復產情況。同時，也加強全球防疫的合作，努力將疫情對中國外貿和世界貿易發展的影響降到最低。

此外，中國將在四個層面支援外貿企業復工復產。

第一是緊盯產業鏈集中的重點地區和外貿領域龍頭企業、關鍵產業鏈的重點企業，建立復工清單，並協調復工審核部門加速推動產業鏈上下游復工復產，保障外貿供應鏈順暢運轉。

第二是利用政策手段，如落實出口退稅、出口信用保險等政策，降低企業出口成本。進一步擴大出口信用保險涵蓋層面，合理降低短期保險費率，支持已接到訂單企業的履約能力。

第三是簡化經貿管理程序，引導企業朝向電子化申領進出口許可證件。支援商協會為外貿企業無償出具不可抗力事實性證明。

第四是指導跨境電商綜試區提供海外倉庫訊息服務，幫助企業擴大出口。支持市場採購貿易和跨境電商融合發展。