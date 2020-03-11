武漢有條件解禁復工條件 未達條件3/20前不得復工

中國肺炎疫情趨緩，其中疫情指標－湖北是否解除封城並復工，外界都在關注。

週三 (11 日) 湖北省公布通知指出，全省境內將分低、中、高風險區，依序推動企業復工復產。當中，武漢市則明訂若不在規定之內，其餘企業 3 月 20 日前不能復工。同時，湖北全境學校開學時程再向後順延。

該通知內容指出，湖北省將以縣為單位，劃分低、中、高風險區，實施分區分級差異化防疫，企業將分類、分時有條件復工復產。

首先針對武漢市企業復工復產指出，涉及防疫、公共事業、民眾生活必需、農產及其他涉及重要國計民生的企業可以復工。而對全中國、全球產業鏈有重大影響的企業，在防疫完善下，在取得核准後可以復工。

至於武漢市春節以來未停工停業的企業可以繼續生產，而其他企業則不得早於 3 月 20 日前復工。

除武漢市以外其他地區則依風險高低依序復工。其中，高風險地區方面，防疫、公共事業、民眾生活、農業以及其他涉及重要國計民生的企業，金融保險、港口和貨運站、重點產業鏈配套企業，承擔國家、省市重大工程和重點專案的企業等，可以依序復工。

中度風險地區，則是進一步開放以室外作業為主的建築業、法律、會計、軟體資訊服務等相關服務業企業，可依序復工。

至於，低風險地區則實施限制清單管理，不在限制清單內的產業可以復工。限制清單內的市場主體，主要包括密閉的電影劇院、棋牌室、遊戲場、書店、網咖、舞廳、酒吧、KTV、公共浴室、足浴店、美容店、健身房、培訓機構等，疫情解除前不得復工。

此外，在人員流動也有進一步指示，繼續實施嚴格的離漢離鄂管控措施，並做好滯留在湖北的外地人員工作保障。

最後，繼續延後學校開學。湖北省境內各級學校延後開學，具體開學時間根據阼疫情況，在評估後確定。