〈分析〉武漢疫情擴大 中國「一帶一路」投資大損失

中國的「一帶一路」計劃，一直以來被視為是中國政府為了提升國際影響力所採取的政策，但由於武漢肺炎 (Covid-19) 疫情的爆發，導致中國的海外建設及投資計劃，被迫面臨延遲或中斷的問題，預估將可能造成中國政府鉅額的損失。

由於疫情導致中國工人無法返回海外工作崗位，導致海外建設計劃面臨到人工短缺的問題。受到影響的項目包括投資金額達 55 億美元的印尼鐵路，以及位於馬來西亞、斯里蘭卡、巴基斯坦的各項基礎建設。

在武漢疫情爆發之前，由於中國國內經濟成長放緩，再加上合作國家對於過高的建設成本表示無法負荷，導致中國國家主席習近平被迫縮減投資規模。另外，美國對於「一帶一路」計劃亦抱持著反對的態度，並指控中國政府試圖利用「債務陷阱」，對於合作國家進行經濟及政治上的控制。

根據 American Enterprise Institute 及 Heritage Foundation 統計數據顯示，中國的對外投資規模於去年為 684 億美元，較 2018 年大幅下跌了 41%，且創下近 10 年來最低。此外，該機構統計的數據，亦遠低於由中國商務部所公佈之官方數據 1243 億美元。

中國對外投資規模 (圖：Bloomberg)

而隨著疫情的爆發，印尼海事與投資統籌部長 Luhut Pandjaitan 表示，由於有超過 300 名中國工人，目前仍被困在中國無法返工，因此將導致「一帶一路」的旗艦項目：雅加達—萬隆高速鐵路，面臨工程延後的問題。

除此之外，馬來西亞的「一帶一路」建設項目「東海岸鐵路計畫」，投資金額高達 104 億美元，目前也因為約有 200 名中國工人無法返工，使該項目被迫推延。

另外，斯里蘭卡的建築商會秘書 Nissanka Wijeratne 則表示，受到疫情的影響，目前由中國承包的道路、公寓等建設項目、以及「一帶一路」的建設項目「科倫坡金融城」，皆被迫面臨工程的停擺。

但儘管如此，中國外交部副部長馬朝旭卻於週四 (5 日) 表示，疫情對於「一帶一路」投資項目所造成的影響，將僅會是暫時性的，而中國政府有信心與合作國家，持續一同推動「一帶一路」建設的完成。

另外，研究機構 Fitch Solutions 表示，由於中國對於「一帶一路」合作國家施予政治壓力，導致柬埔寨、寮國、緬甸、及巴基斯坦等國，為了與中國保持良好的關係，而無法積極採取防疫工作。

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