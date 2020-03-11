油價暴跌後 傳中國考慮買油擴大戰備儲油

據《彭博社》引述知情人士消息透露，鑒於油價出現歷史性暴跌，中國政府正在考慮增加購買原油以充實戰備儲油。

知情人士表示，北京政府正與國內主要石油公司在國際油價暴跌的環境下，討論增加戰備儲油的可能性，但消息人士強調，北京高層尚未決定是否擴大購買原油。

布蘭特原油走勢圖 圖片：Bloomberg

目前中國發改委、中國國家能源局皆未針對上述消息發表評論。

隨著 OPEC+ 的減產協議破局，直接性地導致全球原油可能供給過剩，市場分析，中國若藉此機會擴大增加戰備儲油，將可能為崩跌的油價提供支撐。

市場人士表示，北京考慮擴大戰備儲油規模的想法，也估計將會在白宮引發共鳴，因為美國頁岩油業的游說人士正敦促川普政府增加國家儲備，以幫助處境困難的原油開採商。

美國會定期公開發布國家戰備儲油數據，中國則有所不同，戰備儲油並不為外界所知，而中國政府也通常對戰備儲油之規模閉口不談，這意味著交易員必須竭力尋找中國有多少、以及何時計畫擴大購買原油的蛛絲馬跡。

而交易員們在去年 12 月曾捕捉到一絲線索，當時中國石油在網站的一份新聞稿顯示，中國的戰備儲油總容量到今年年底將提高至 5.03 億桶；另外，據美國政府數據顯示，美國目前的戰備儲油約為 6.35 億桶。

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