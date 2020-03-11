瑞銀：中國疫情好轉 經濟有望重回正軌

近日以來，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情於中國以外地區持續擴大，且於歐洲日益嚴重，根據最新數據顯示，義大利的確診病例已突破萬例，且義大利政府已宣佈實施全國封鎖措施，以抑制疫情的擴散，除此之外，美國確診病例亦於週二 (10 日) 正式突破千例，但反觀中國的新增確診病例卻呈現逐日下降的趨勢。

根據最新數據顯示，中國於 3 月 10 日的新增確診病例僅達 24 例，瑞銀首席投資長 Kelvin Tay 表示，中國的疫情已過了最壞的狀況，並認為企業的生產力正逐漸恢復，預期經濟的成長力道也將重回正軌。

武漢疫情重創全球經濟活動，並導致世界各國景氣陷入低迷，但 Tay 表示，中國將可能會是世界第一個從疫情中恢復的國家。

另外，中國國家主席習近平亦於週二 (10 日) 前往武漢市視察，為疫情爆發後首次。ING 經濟學家 Iris Peng 表示，習近平主席至武漢疫情重災區視察，象徵著中國疫情已逐漸好轉。

武漢疫情對於中國第一季的經濟活動造成衝擊，根據中國官方於週二 (10 日) 所公佈數據顯示，由於疫情造成需求萎縮，2 月份的生產者物價指數下滑了 0.4%，衰退幅度大於市場預估值 - 0.3%，導致中國生產者價格面臨通縮的壓力。

中國生產者物價指數 (圖：Moody's Analytics)

除此之外，疫情亦對於貿易景氣造成嚴重的打擊，中國 1 月、2 月份的貨櫃吞吐量下滑了 17.2%，創下自 2019 年 2 月以來的最大跌幅。

但儘管如此，瑞銀仍表示中國的疫情狀況日益改善，並認為中國的經濟將有望逐漸回溫。