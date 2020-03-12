〈美股盤後〉道瓊跌入熊市！世衛宣布新冠全球大流行 最長牛市宣告終結

週三 (11 日) 世界衛生組織敲響警鐘，宣布武漢肺炎 (COVID-19) 為全球大流行病，加上川普政府缺乏財政刺激細節，美股四大指數全數嚇黑。

道瓊指數自 2009 年 3 月 9 日誕生的最長牛市宣告終結，創 1931 經濟大蕭條以來最快進入熊市的紀錄 (自近期高點回跌逾 20% 僅花了 19 天)。

武漢肺炎疫情肆虐全球 100 多個國家，目前有超過 12 萬人染疫，造成至少 4373 人死亡，除中國外，義大利是疫情最嚴重的國家，約有 10150 例，再來是伊朗，該國累計確診 9000 例，週三伊媒證實第一副總統賈漢吉里確診。

美國至少 36 個州淪陷，累計確診至少 1030 例，至少 9 州進入緊急狀態，舊金山和西雅圖週三宣布禁止大型集會，美國國家過敏和傳染病研究所長表示，美國疫情會比現在更糟。

週三 (11 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 1464.94 點，或 5.86%，收 23,553.22 點。

標普 500 指數下跌 140.85 點，或 4.94%，收 2,741.38 點。

那斯達克指數下跌 392.20 點，或 4.95 %，收 7,952.05 點。

費城半導體指數下跌 93.96 點，或 5.67%，收 1,562.54 點。

標普所有板塊全部血染，工業領跌 (-5.94%)、金融 (-5.52%) 和能源 (-5.46%) 板塊。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎哀鴻遍野：蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.47%；微軟 (MSFT-US) 下跌 4.53%；臉書 (FB-US) 下跌 4.46%；Alphabet (GOOGL-US) 暴跌 5.04%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.75%。

道瓊 30 檔成分股全線跳水，其中波音 (BA-US) 暴跌 18.15%，該公司 2 月商用飛機訂單取消數量比新訂單要多，錄得月度負訂單率，也讓波音成為道瓊表現最差的個股。

再來是陶氏化學 (DWDP-US) 、聯合技術 (UTX-US)，分別暴跌 10.86% 和 9.94%。金融股隨美債殖利率下跌，美國運通 (AXP-US) 暴跌 7.54%；高盛 (GS-US) 暴跌 6.89%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 4.71%；Visa (V-US) 5.22%。

費半成份股疲軟不堪，僅 AMD (AMD-US) 獨強小漲 0.75%。英特爾 (INTC-US) 下跌 4.35%；美光 (MU-US) 暴跌 8.67%；Nvidia (NVDA-US) 暴跌 5.65%；應用材料 (AMAT-US) 暴跌 6.48%；高通 (QCOM-US) 暴跌 5.58%。

台股 ADR 墨黑一片。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 4.16%；日月光 ADR (ASX-US) 暴跌 5.41%；聯電 ADR (UMC-US) 暴跌 5.24%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.07%。

華爾街分析

Chase Investment Counsel 總裁 Peter Tuz 表示：「今天有太多的壞消息，有越來越多的人患有這種疾病，對於刺激措施應該如何發揮作用有不同的看法，市場也在相應地採取行動。」

Peter Tuz 稱：「當世衛稱這是一場全球大流行，接著一切都亂了套。」

瑞銀分析顯示，武漢肺炎全球大流行的情況下，美股可能下跌 5% 或 20%，歐元將再次貶值，預計美債殖利率不會出現負數，垃圾債與美債間的利差可能會擴大 10%。

川普政府週二建議將薪資稅降至 0%，但美國參議院財政委員會主席 Chuck Grassley 表示，這種減稅措施需要進行審查。

Ned Davis Research 首席全球宏觀策略師 Joe Kalish 稱：「我們需要看到對經濟活動和信貸支援的有力援助，尤其是小型企業的支援，而不是僅由行政部門執的針對性措施。我們可能需要國會的參與，這是一個潛在的償付能力問題。」

市場預期降息至 0 至 0.25% 的機率超過五成。(圖片：cmegroup)

週三聯準會隔夜回購上限增至 1750 億美元，美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 下周將召開利率政策會議，華爾街普遍預期聯準會本月將第二度降息，降至 0 至 0.25% 的機率超過五成。