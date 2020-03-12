伊朗失控確診飆至9000例 伊朗第一副總統賈漢吉里確診

伊朗全境淪陷疫情失控，伊朗政壇淪為疫區，繼伊朗衛生部副部長、國會議員、女副總統後週三 (11 日) 最新消息指出，第一副總統賈漢吉里 (Eshaq Jahangiri) 病毒檢測結果呈現陽性，正接受隔離治療。

截稿前，伊朗新增 958 例確診，累計 9000 例，死亡病例上升至 354 例，而伊朗是目前全球政壇最嚴重的疫區，已有多位高官中招、死亡。

衛生部副部長哈利奇 (Iraj Harirchi)、沙迪吉 (Mahmoud Sadeghi) 等 23 位國會議員、國會國家安全暨外交事務委員會主席左努爾 (Mojtaba Zolnour)、伊朗工業、礦業和貿易部長拉瑪尼 (Reza Rahmani)，以及負責女性和家庭事務的女副總統艾伯特卡 (Masoumeh Ebtekar) 接連中招。

前駐敘利亞大使謝赫霍斯蘭姆 (Hossein Sheikholeslam) 為伊朗高官死亡首例。

週三伊朗媒體最新報導，第一副總統賈漢吉里 (Eshaq Jahangiri) 病毒檢測結果呈現陽性，正接受隔離治療。

伊朗總統魯哈尼 (Hassan Rouhani) 也面臨染疫危機，負責女性和家庭事務的女副總統艾伯特卡 (Masoumeh Ebtekar) 確診前，曾在內閣會議上與總統魯哈尼並肩而坐。

目前伊朗議會已經無限期休會，伊朗總理魯哈尼週三表示，必須切斷新冠病毒的傳播鏈，避免城市間的旅行和交通，呼籲伊朗人民合作，以很快取得 (好的) 結果。

伊朗吉蘭省、馬贊德蘭省、 洛雷斯坦省伊朗地方官員呼籲，要對受災嚴重的城市進行封城，並且審判那些「反對對上月爆發疫情源頭城市庫姆市實施隔離」的神職人員。

伊朗堪稱擁有中東最優公衛體系，但除中國大陸以外，疫情僅次於義大利。外界認為，伊朗對於防疫缺乏準備，並以政治凌駕一切的考量而選擇錯誤的政策，才導致目前失控的情況。

伊朗司法部門上週二為了避免疫情失控，宣布暫時釋放逾 5.4 萬名無病症囚犯。