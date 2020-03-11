華盛頓州或暴增6.4萬確診 川普：我沒理由要做病毒檢測

武漢肺炎疫情持續全球升溫，疫情已擴及全球政壇、商界、央行機關人員，週一 (9 日) 傳出美國總統川普曾近距離接觸目前宣佈「自我隔離」的多位國會議員，週二 (10 日) 川普回應，我沒理由要做新冠病毒檢測。

川普週二受訪時回應，他沒有理由需要進行新冠病毒檢測，但他若有人給他這樣的建議，他會欣然接受。

川普提到：「我認為這沒什麼大不了的，我願意這麼做，但我覺得沒有任何理由要去，我感覺身體狀態非常好。我感覺很好，但我認為接受檢測沒什麼大不了，我會去做的。」

川普表示：「我與白宮醫生交談，醫生說沒有理由要做檢測。我沒有出現任何症狀。」

川普幽默地補充道：「，如果我有症狀，記者會是第一個知道的人。」

美國總統川普近期與共和黨眾議員柯林斯 (Doug Collins) 和羅里達州眾議院議員蓋茲 (Matt Gaetz) 有過近距離接觸，兩位議員曾和確診病患接觸，並且將進行自我隔離。

蓋茲 (Matt Gaetz) 週二通報測試結果為陰性，但謹慎考量之下，他將在週四下午之前進行自我隔離，而柯林斯稱自己沒有病症，但也沒有宣佈測試結果。

美國確診 808 例，死亡 28 例，美國多州進入緊急狀態，華盛頓州州長英斯利 (Jay Inslee) 週二表示，5 月確診病例可能達到 6.4 萬，正考慮封州等所有可能措施。

川普週一試圖緩解市場對美國疫情的擔憂，他表示：「去年有 3.7 萬美國人死於普通流感，平均每年 2.7 萬到 7 萬人死。美國沒有停滯不前，生活和經濟仍在持續發展。目前美國有 546 例冠狀病毒確診病例，其中 22 例死亡。好好想想！」

川普週二會見共和黨員，討論可能的薪資稅減免，以及其他經濟措施，以因應疫情對美國經濟的衝擊。