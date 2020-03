波音將縮減支出 股價創45年最大單日跌幅

在傳出波音公司 (BA-US) 打算善用每一分錢來舉債,並在武漢肺炎 (COVID-19) 疫情大流行之下縮減支出、保留現金後,投資人瘋狂殺出波音持股。

波音公司股價週三 (11 日) 下跌 18%,收於 189.08 美元,為 2017 年 7 月 7 日以來的最低水平,也是 1974 年 12 月 31 日下跌 65% 以來最大單日跌幅。該股盤中最低交易價格為 187 美元,較 2019 年 3 月 1 日的收盤紀錄高點 440.62 美元低近 60%。

《彭博》週三引述知情人士的話報導,這家飛機製造商計劃最快在週五 (13 日) 全面用罄 138.25 億美元的貸款額度。

波音公司在今年 2 月從包括花旗集團和摩根大通在內的銀行團獲得這項信貸協議,比最初尋求的 100 億美元有所增加。

據《華爾街日報》週三報導,波音公司在給員工的一份備忘錄中指出,該公司正在凍結招聘、限制出差和加班以保留現金。

波音公司一直在努力應對因兩次致命空難導致其 737 Max 客機墜毀以及隨後全球性停飛所帶來的後果。737 Max 的復飛時間一再被延後,波音公司也已停止生產該型客機。波音公司之前表示,預計該型客機會在年中恢復生產。

除了這些擔憂之外,武漢肺炎 (COVID-19) 大流行也影響了航空旅遊,必將影響波音的商用飛機業務;這是該公司最大的營收來源。

Jefferies 分析師在週三的報告中表示,正在調降對波音飛機交機數的預測值,並稱之前對該公司交機數淨增 4% 的預期

Jefferies 表示:「在假設空中交通流量下降 9% 以及對航空公司獲利能力的衝擊後,已不再適用」,不過分析師仍維持對波音股票的買進評級。

Canaccord Genuity 分析師在週二 (10 日) 的報告中說:「現在更讓投資人擔心的是,新冠疫情似乎是『黑天鵝』事件,它將最終結束商業航太產業的週期。」該投行看好國防產業可規避病毒給商業航空帶來的風險,例如 Kratos Defense & Security Solutions Inc. (KTOS-US)、AeroVironment Inc. (AVAV-US)、Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. (AJRD-US)、Mercury Systems (MRCY-US) 和 Rada Electronic Industries Ltd. (RADA-US)。

過去 12 個月來,波音股價下跌 50%,而標準普爾 500 指數同期跌幅低於 1%,而道指跌幅僅為 6%。