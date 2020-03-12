高盛大喊牛市終結 估美股將邁入熊市

繼摩根大通 (JP Morgan) 後，高盛集團 (Goldman Sachs Group) 週三 (11 日) 跟進下調標普 500 指數年中目標價，稱在油價暴跌和肺炎疫情衝擊下，美股牛市即將終結。

高盛首席股票策略師 David Kostin 於報告中寫道，隨著獲利情緒惡化，預計標普 500 將在 2020 年中期跌至 2450 點，與週二 (10 日) 收盤價相比，估計還將下降 15%，並較 2 月高點下滑 28%，意味著美股即將邁入熊市。

(圖：Zerohedge)

高盛調降 2020 年中期標普 500 目標價之驅動因素：

低油價削弱能源公司利潤；

低利率壓縮到金融機構的淨利息收入 (NIS)；

商業活動以及消費者支出放緩抑制部分產業營收，這點從一些資訊科技公司近期取消財測便可得知，資訊科技產業為標普 500 貢獻近兩成獲利。

事實上，高盛在 2 月 27 日時便首度將 2020 年標普 500 的每股盈餘 (EPS) 預期下調至 165 美元，並稱今年不會再有任何獲利增長，不過當時高盛對 2021 年仍持樂觀態度，並預估標普 500 指數企業獲利將大幅增長。

如今這種樂觀情緒已蕩然無存，高盛週三 (11 日) 再度調降 2020 年每股盈餘預期至 157 美元。按季度來看，高盛預計今年 Q2 每股盈餘將下滑 15%，並在 Q3 下滑 12%，在下修獲利成長的預期上，2021 年美股 V 型反轉將隨之消逝。

(圖：Zerohedge)

Kostin 強調流動性稀缺加劇的他對股市近期下跌的預期，並為近期較熱門的投資主題帶來風險，尤其近幾週來，投資人大量拋售持股，拋售行為反而威脅到牛市中表現出色的成長型股票。

不過，Kostin 建議投資人先不要放棄股票，他認為隨著疫情影響減弱和企業利潤反彈，今年下半年情況將出現好轉，標普 500 有望在今年底自低谷回升 31% 至 3200 點。

Kostin：「今年稍晚另一個新的牛市可能會就此誕生。」