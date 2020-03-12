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高盛大喊牛市終結 估美股將邁入熊市

高盛大喊牛市終結 估美股將邁入熊市 (圖：AFP)
高盛大喊牛市終結 估美股將邁入熊市 (圖：AFP)

繼摩根大通 (JP Morgan) 後，高盛集團 (Goldman Sachs Group) 週三 (11 日) 跟進下調標普 500 指數年中目標價，稱在油價暴跌和肺炎疫情衝擊下，美股牛市即將終結。

高盛首席股票策略師 David Kostin 於報告中寫道，隨著獲利情緒惡化，預計標普 500 將在 2020 年中期跌至 2450 點，與週二 (10 日) 收盤價相比，估計還將下降 15%，並較 2 月高點下滑 28%，意味著美股即將邁入熊市。

(圖：Zerohedge)
(圖：Zerohedge)

高盛調降 2020 年中期標普 500 目標價之驅動因素：

  • 低油價削弱能源公司利潤；
  • 低利率壓縮到金融機構的淨利息收入 (NIS)；
  • 商業活動以及消費者支出放緩抑制部分產業營收，這點從一些資訊科技公司近期取消財測便可得知，資訊科技產業為標普 500 貢獻近兩成獲利。

事實上，高盛在 2 月 27 日時便首度將 2020 年標普 500 的每股盈餘 (EPS) 預期下調至 165 美元，並稱今年不會再有任何獲利增長，不過當時高盛對 2021 年仍持樂觀態度，並預估標普 500 指數企業獲利將大幅增長。

如今這種樂觀情緒已蕩然無存，高盛週三 (11 日) 再度調降 2020 年每股盈餘預期至 157 美元。按季度來看，高盛預計今年 Q2 每股盈餘將下滑 15%，並在 Q3 下滑 12%，在下修獲利成長的預期上，2021 年美股 V 型反轉將隨之消逝。

(圖：Zerohedge)
(圖：Zerohedge)

Kostin 強調流動性稀缺加劇的他對股市近期下跌的預期，並為近期較熱門的投資主題帶來風險，尤其近幾週來，投資人大量拋售持股，拋售行為反而威脅到牛市中表現出色的成長型股票。

不過，Kostin 建議投資人先不要放棄股票，他認為隨著疫情影響減弱和企業利潤反彈，今年下半年情況將出現好轉，標普 500 有望在今年底自低谷回升 31% 至 3200 點。

Kostin：「今年稍晚另一個新的牛市可能會就此誕生。」

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