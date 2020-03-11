南韓ICT 2月出口相隔16月後由負轉正

南韓科學技術情報通信部在週三 (11 日)，公布了 2020 年 2 月份的 ICT 產品出口額，年增 8.5% 至 137.4 億美元，也是自 2018 年 11 月以降，在相隔 16 個月時間後首度由負轉正，主要品項的半導體出口額年增 9.3%，行動電話也增加了 4.7%。

南韓歷年 2 月 ICT 出口額 (圖片來源：南韓科學技術情報通信部)

在半導體表現方面，DRAM 等記憶體年增 2.9%，NAND 快閃記憶體年增 34.0%，系統 LSI 年增 27.5%，皆出現近 15 個月來的首度正增長。

行動電話的成品出口雖出現減少，但由於國外生產與相機模組等高機能零件的需求增加，也使得相關出口大增。

面板出口額在 2 月出現年減 14.9% 報 13.2 億美元。OLED 面板由於智慧型手機的銷量擴大，也使得出口呈現小幅成長。不過 LCD 面板的產量及出口則都出現減少。

電腦及周邊機器年增 87.8% 報 11.3 億美元。以 SSD 為主的周邊機器出口皆出現增長。

另外就出口到各個國家、地區的商品金額來看，依序為中國市場的 61.9 億美元，越南的 23.3 億美元，美國的 17.1 億美元，歐盟的 8.7 億美元，以及日本的 3.4 億美元。

南韓同月的 ICT 進口額方面，年增 5.7% 報 77.1 億美元。同月出口額減去進口額後的貿易收支，則是出現了 60.4 億美元的盈餘。