英國公債利率降至0% 將促使公債發行規模大增

由於英國首相強生 (Boris Johnson) 將可能擴大政府支出，預期將促使英國公債的發行規模大幅增加，並創下自 2011 年以來的高點。

據《彭博》統計數據顯示，於 2020 至 2021 財政年度，英國公債的發行規模將可能達到 1660 億英鎊 (約 2180 億美元)，而由於近日來英國公債殖利率持續下探歷史低點，預期將會進一步刺激發行規模的增長。

大摩對於英國公債規模的增長預估值則較為保守，為 1463 億英鎊，而野村控股的預估值則是高達 1850 億英鎊。

英國公債發行規模 (圖：Bloomberg)

由於武漢疫情 (COVID-19) 的擴大，加上國際油價的重挫，造成市場避險情緒升溫，並促使資金大量湧入債市。英國 2 年期公債殖利率於本週降至 0% 以下，為歷史上首見。由於公債殖利率降至為負，投資人須支付利息以持有政府公債。

英國 2 年期公債殖利率 (圖：Bloomberg)

公債利率的跌落，對於強生政府而言是個好消息，由於英國政府須要透過擴大政府支出，以提振英國在脫歐後的經濟成長。而低融資利率有助於政府透過發行公債取得資金，並用以改善窮困地區的基礎設備、醫療衛生、以及就業市場等。

花旗集團認為，強生對於擴大政府支出的計劃，將不會是一次性的，預期政府在接下來幾年，將會持續增加公債發行規模，達 1704 億英鎊。

除此之外，為了減輕武漢疫情對於經濟所造成的衝擊，各國央行紛紛積極採取貨幣寬鬆政策，美國聯準會 (Fed) 更於上週緊急宣佈降息 2 碼，由於市場預估，英國央行將會跟隨聯準會的腳步，於下次利率決議中宣佈降息，預期將會促使公債殖利率進一步下探，並推升公債的發行規模。

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