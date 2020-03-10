Lexus決定減產外加日圓走弱 股價上揚

日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 旗下高級車品牌 Lexus，決定自 3 月 16 日起的 2 週時間實施減產。理由是中國市場的需求數量低於預期，而減產規模預估在 6% 左右。

知情人士透露，豐田汽車在日本福岡縣與愛知縣田原市工廠所生產的高級車品牌 Lexus，將從 3 月 16 起到當月底的約 2 週時間，減少汽車的生產台數。

受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大影響，造成中國汽車市場的需求低於預期。在上述兩座汽車組裝廠的轎車及 SUV 產線，生產數量將從原訂計畫減少 1600 輛左右，換算成百分比後約為 6%。

去年豐田汽車在中國這個全球最大的汽車市場賣出逾 162 萬輛的新車，銷量首度超越日本市場。其中，Lexus 的銷量年增超過 25%，也帶領著該集團汽車銷量在中國車市上衝。

然而在武漢肺炎疫情擴大影響下，豐田在日本國內的汽車生產及出口也隨之受到直接影響。

中國汽車市場的需求萎縮，已反映在豐田汽車的股價表現。加上日圓止升回跌，目前行情約落在 1 美元兌換 104 日圓水準，也讓豐田汽車股價向上攀升。週二 (10 日) 收在 6600 日圓，較上個交易日上揚 1.62% 或 105 日圓。