石油戰升級！沙烏地阿美宣布下月起每日增產1230萬桶

自 OPEC+ 協商破局後，俄、沙兩國掀起的石油價格戰如火如荼展開，沙烏地阿拉伯國有公司沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 週二 (10 日) 再下一城，宣布下個月起每日將大幅增產 1230 萬桶石油，增幅達到 25%。

增產將使沙烏地阿美的石油供應量超過其最大可持續產能，顯示沙國不惜動用戰略庫存，就是希望盡可能將更多原油傾銷到市場上；根據統計，沙國上月產能為 每日 970 萬桶。

針對沙烏地阿美言論，俄羅斯能源部長 Alexander Novak 也不甘示弱，隨後也表示俄羅斯有能力將日產量提高 50 萬桶，那將使該國的日產量達到 1180 萬桶，為歷史新高。

此舉為沙國宣布增產後的最新行動，除了武漢肺炎疫情導致石油需求不振外，兩國在減產議題上持續僵持不下，週一 (9 日) 國際油價一度狂瀉超過 20%，為 1991 年波斯灣戰爭以來最大單日跌幅，油價崩盤引發美股熔斷，全球股市和債市皆掀起一波混亂。

諮詢公司 Rapidan Energy Group 創辦人、前白宮官員 Bob McNally 表示：「歡迎來到自由貿易市場。全球將迅速了解搖擺不定的生產者對於維持穩定的重要性，不僅對於全球石油市場，對整個經濟和地緣政治都非常重要。」

美國和其他西方國家都開始擔心全球兩大石油供應國間的價格戰，國際能源署 (IEA) 署長 Fatih Birol 週一 (9 日) 警告：「這些國家試圖操縱油價衝擊石油市場，在油市玩俄羅斯輪盤將帶來嚴重後果。」

Fatih Birol 也預計受到疫情影響，今年第一季的全球石油供應過剩規模恐達 350 萬桶 / 日。

即使沙、俄持續提高產量並互相叫囂，Novak 也表示，未來的協商大門尚未關閉，OPEC + 會議可能在五月或六月進行。

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