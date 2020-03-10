湖北當局准了！本田武漢工廠11日復工

根據《日本經濟新聞》週二 (10 日) 報導，本田汽車 (7267-JP) 位於中國湖北省武漢市的汽車組裝工廠，有部分產線將在 11 日時復工。這是由於地方當局在 9 日時決定，在徹底強化武漢肺炎 (COVID-19) 預防等前提下，有條件的允許本田復工。

據了解，如果一切順利，本田汽車工廠將在停工約 1 個半月後，再度的重啟生產，但是要回到原先的生產水準，也應該還要一段時間。

湖˙北當局准了！本田武漢工廠 11 日復工 (圖片：AFP)

本田位在武漢市的部分工廠，由於當地的零件供應商以及有生意往來的商家們，皆陸續獲得當局許可將重新展開營運。日前湖北省政府為了預防肺炎疫情擴散，要求當地企業停工到 3 月 10 日為止，不過在該省確診人數逐漸減少的情況下，當局也似乎傾向允許企業們重啟營運。

本田已經聯絡各家零件供應廠，告知他們工廠即將重啟生產。然而在 11 日當天將利用現有的零件庫存展開生產，僅停留在小規模的復工。由於生產設備需要進行檢查，還有零件庫存也必須進行確認，產線要恢復滿載生產也應該需要一段時間。

還有部分供應鏈要到下週才能拿到營業許可，要到何時才能回到過去的穩定生產，也仍然充滿變數。

本田在武漢有 3 座汽車組裝工廠，年產量達 60 萬輛，約占該公司在中國的一半產量。而除了武漢之外，本田在廣東省廣州市也有生產據點，而當地已於 2 月 17 日時恢復局部生產。