〈南茂法說〉Q1營運優往年同期水準 仍樂觀看今年 Q3有機會大幅成長

封測廠南茂 (8150-TW) 今 (10) 日召開法說，董事長鄭世杰表示，第 1 季記憶體業務動能強勁，整體營運將優於往年同期，但受疫情影響，市場需求遞延，估第 2 季營運將較首季持平或小幅衰退，第 3 季則有機會大幅成長，對全年仍樂觀看待。董事會今日並通過每股擬配息 1.8 元，寫 4 年新高，殖利率 5.5%。

鄭世杰表示，與去年第 4 季相較，DRAM 需求略有增加，Flash 維持去年第 4 季動能，DDIC(面板驅動 IC) 電視需求則持平，TDDI(整合觸控暨驅動 IC) 受惠中低階手機滲透率提升，且高階手機開始採用 OLED，兩者今年均可望持續成長，又以 OLED 需求最強勁；整體而言，今年第 1 季記憶體業務將略優於驅動 IC。

鄭世杰指出，1 月營收表現不錯符合預期，2 月雖有農曆春節，但受惠記憶體客戶需求增加等因素，營收也大幅成長，3 月目前看來也樂觀。

鄭世杰認為，今年第 1 季營運優於往年同期，看好市場整體需求仍在，但可能因疫情影響而遞延，第 2 季記憶體業務表現相對穩定，但驅動 IC 在面板、手機需求可能變動下，不確定性較高，估第 2 季營運較首季持平或小幅衰退，第 3 季若疫情影響趨緩，營運可望大幅成長。

展望今年，鄭世杰表示，記憶體需求復甦，智慧手機採用 TDDI 與 OLED 趨勢確立，推升今年營收、獲利，雖然目前市場受新型冠狀病毒疫情及相關管制措施影響，中國復工時程遞延，經濟不確定性仍高，但產業趨勢不變，疫情實際影響需待工廠復工及疫情控制後，才能進一步評估。

不過，鄭世杰也認為，就目前南茂產品佈局、新品客戶開發來看，對今年營運還是樂觀，不過不會在短期內過度擴充產能，以降低投資風險，將積極優化製程與投資自動化、智慧化，提升毛利率與改善獲利，對資本支出維持審慎態度。

南茂董事會今日也通過去年盈餘分派案，每股配發現金股利 1.8 元，寫近 4 年新高，配息率 50.7%，若以今日收盤價計算，現金殖利率約 5.5%。