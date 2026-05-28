鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-28 09:40

《Yahoo Finance》報導，全球智慧型手機市場正邁向史上表現最差的一年，主要因 AI 熱潮引發的記憶體短缺持續衝擊銷售。

根據市場研究機構 IDC 最新報告，2026 年全球智慧型手機出貨量預計將下滑 13.9%，較 IDC 今年 2 月原先預估的 12.9% 跌幅進一步惡化。該機構指出，這也將成為智慧型手機產業歷來最大跌幅。

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全球記憶體供應吃緊，使科技產業爭相搶購晶片，進一步推升成本，迫使部分智慧型手機廠商提高售價，甚至直接取消部分機型配置。

同時，美伊戰爭也進一步惡化情勢，航運成本上升加劇產業壓力。

IDC 資深研究總監 Nabila Popal 表示，「這些壓力共同迫使廠商減少出貨、提高價格，並集中於較高價位產品，推升智慧型手機平均售價 (ASP) 創下 550 美元新高，較去年增加 100 美元。」

她並指出，「2026 年將成為產業的關鍵轉折年，因為結構性高成本的新現實已逐漸成形。對消費者而言，超低價智慧型手機的時代已經結束。對廠商來說，只有能調整策略、適應新成本環境並維持高價產品需求的公司才能生存。」

Android 陣營受創最深

IDC 預估，整體 Android 智慧手機市場今年出貨量將年減 20%，成為受創最嚴重的陣營。

不過，三星 (Samsung Electronics) 預料仍可藉由其中階與高階產品線擴大市占率，進一步擠壓較小型手機品牌。

蘋果在最近一次財報中表示，受惠於 iPhone 17 系列表現強勁，以及中國市場銷售改善，iPhone 營收已連續第二季成長 20%。