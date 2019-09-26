南茂將投資151億元擴充產能 台商回台衝破6000億大關

經濟部投資台灣事務所今 (26) 日再通過封測大廠南茂科技 (8150-TW)、大江生醫 (8436-TW) 2 家台商回台案，其中，南茂將大舉投資 151 億元加速擴充產能，大江也將投資逾 33 億元。累計至今，已有 142 家廠商響應，總投資金額高達 6111 億元，估新增 52778 個本國就業機會。

經濟部表示，美中貿易戰攪亂科技廠布局，半導體供應鏈後段的封測大廠南茂也難置身事外。為了降低衝擊、掌握轉單效應，加上看好車用、5G 與智慧家庭應用的高成長性，另外，新型智慧手機面板窄邊框化、全面屏與觸控顯示整合等產業發展趨勢，也帶動顯示器面板驅動 IC 強勁需求。

南茂決定加速在台擴充產能，將投入超過 151 億元、招募 391 名本國人才，在南科與竹北擴充顯示器面板驅動 IC 與記憶體封測產能，未來則布局新業務與新產線。一方面可拉大與中國同業生產規模差距，另一方面持續開發先進技術，以維持顯示器面板驅動 IC 代工產能全球第二的技術領先優勢。

另外，大江生醫以 ODM 代工模式，隱身在國際知名品牌背後包辦保健食品、美容保養到機能性飲料，客戶遍及 54 國。為了創造競爭優勢，大江每年投入大量研發費用開發自有原料，創造高毛利秘訣，並推廣「生物整合設計」流程，積極布局專利，以創新技術打造高效能及差異化產品。

經濟部指出，由於美國仍是全球最大單一保健食品市場，加徵關稅對中國製造機能性飲品也造成衝擊，為了解決部分客戶要求將生產地移轉至台灣，大江決定投資逾 33 億元於「屏東農業生物科技園區」新建綠能工廠，增加機能性飲品產能，並將相關原物料萃取、發酵線設置在台灣，以供應全球市場需求，將可帶來約 110 個本國就業機會。