台積電2月營收跌落千億元 寫近7月低點 3月可望回溫

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公布 2 月營收 933.94 億元，月減 9.9%，年增 53.4%，中止連 6 個月站穩千億元大關的紀錄，也創近 7 個月以來新低；前 2 月累計營收 1970.78 億元，年增 41.8%。法人指出，台積電目前並未下修第 1 季財測，看好 3 月營收可望回溫，再度回到千億元之上。

據台積電財測數字，第 1 季營收估達 102 至 103 億美元，季減約 0.8% 至 1.8%，以 1 美元兌換新台幣 29.9 元計算，新台幣營收約 3049.8 至 3079.7 億元，而由於產能利用率將較上季提升，毛利率估 48.5-50.5%，營益率估 37.5-39.5%，營運可望優於往年同期水準，淡季不淡。

即便近期肺炎疫情持續擴大，但台積電並未下修第 1 季財測。從前 2 個月營收數字來看，法人預期，台積電 3 月營收將再回升，估落在新台幣 1079 至 1108 億元間，優於 1、2 月表現，全年正向成長趨勢不變。

不過，近期市場傳出，華為因手機庫存量偏高，將減少對台積電的投片量，另外大客戶蘋果也下修財測。但外資認為，台積電 7 奈米晶圓代工市佔維持領先，5 奈米量產進度與良率也順利，在 5G、物聯網等需求推升下，高階製程晶片供不應求，華為縮減訂單雖恐使台積電第 2 季營運存在下滑風險，但短少的訂單可望由其他客戶補足。

此外，美國政府原定 2 月底召開的內閣層級會議，已改期至 3 月 11 日，會中將擬定對中國與華為方針，傳將進一步加大施壓力道，對企業出貨華為採取更嚴格規則，市場將密切關注對台積電的影響。

台積電總裁魏哲家先前在法說會上預估，今年半導體產業不含記憶體產值年增 8%，晶圓代工產值估成長 17%，受惠 5G 動能驅動，7 奈米、5 奈米等先進製程需求，及手機、高效運算等各平台動能均相當強勁下，有信心台積電今年表現會優於產業平均。不過，受肺炎疫情影響，市場將關注第 1 季法說時，台積電是否會下調對今年的半導體業及台積電營運成長看法。

受全球肺炎疫情持續擴大影響，市場恐慌情緒升溫，美股連 2 日重挫，也拖累台股表現，台積電昨 (9) 日市值跌破 8 兆元關卡，今日早盤陷入 300 元保衛戰，盤中漲幅收斂，尾盤黑翻紅，收在 307 元，近 2 日受疫情影響，市值已蒸發 2074 億元。