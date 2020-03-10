〈南茂法說〉去年純益年增1.34倍 每股賺3.55元 近3年新高

封測廠南茂 (8150-TW) 今 (10) 日公告去年財報，去年第 4 季受惠記憶體市況回溫，產能利用率達 76%，營收創近 5 年新高，不過，受業外損失侵蝕，獲利不如第 3 季，稅後純益 5.3 億元，季減 9.54%，年增 2.59%，每股純益 0.72 元。不過去年稅後純益 25.84 億元，年增 1.34 倍，每股純益 3.55 元，近 3 年新高。

南茂去年第 4 季營收 55.71 億元，季增 3.19%，年增 12.05％，毛利率 22.74%，季增 1.39 個百分點，年減 0.08 個百分點，營益率 16.17%，季增 1.62 個百分點，年增 0.24 個百分點；稅後純益 5.3 億元，季減 9.54%，年增 2.59%，每股純益 0.72 元。

南茂去年營收 203.38 億元，年增 10.05%，毛利率 19.3%，年增 0.74 個百分點，營益率 12.08%，年增 0.72 個百分點；稅後純益 25.84 億元，年增 1.34 倍，每股純益 3.55 元。

南茂去年第 4 季受惠記憶體市況回溫，客戶對 DRAM 與 Flash 封測下單量增加；驅動 IC 業務則受惠客戶推出新手機，對觸控面板感測晶片需求擴增，第 4 季平均產能利用率達 76%，較第 3 季的 74% 成長，但受業外損失侵蝕約 2.24 億元，導致獲利不如上季。

從產品別來看，南茂去年第 4 季 DRAM/SRAM 比約 18.8%，營收季增 1 成；Flash 占比 20.4%，營收季增 0.7%；金凸塊占比約 16.6%，營收季增 10.6%；面板驅動 IC 占比約 30.3%，季減 3%；混合訊號晶片占比約 13.9%。