永冠‐KY去年虧轉盈 全年每股賺1.54元

鑄件大廠永冠‐KY(1589-TW) 今 (10) 日公告去年財報，受惠風電需求動能強勁，去年第 4 季稅後純益 1.72 億元，季增 1.18 倍，帶動全年營運轉盈，每股純益 1.62 元，寫近 10 季高點。去年稅後純益 1.64 億元，虧轉盈，每股純益 1.54 元。今年 2 月營收受延後復工衝擊，僅 8631 萬元，月減逾 8 成、年減 68%。

永冠去年第 4 季營收 22.29 億元，季增 2.81%，年增 30.83%，毛利率 20.58%，季增 2.58 個百分點，年增 4.94 個百分點，營益率 4.4%，季減 0.43 個百分點，較 2018 年同期轉正；稅後純益 1.72 億元，季增 1.18 倍，較 2018 年同期轉盈，每股純益 1.62 元。

永冠去年營收 79 億元，年增 27.5%，毛利率 17.36%，年增 3.95 個百分點，營益率 2.69％，較 2018 年轉正；稅後純益 1.64 億元，較 2018 年轉盈，每股純益 1.54 元。

永冠去年第 2 季單季轉盈，除受惠再生能源業務動能強勁外，原物料價格趨穩、人民幣貶值、加強費用管控等因素，也有利雙率表現，單季 EPS 達 0.18 元，第 3 季在風電動能持續強勁下，維持獲利表現，每股純益達 0.75 元。

受惠風電需求強勁及產能持續提升，永冠去年第 3 季出貨噸數達 45237 噸，季增 11.3%，去年 12 月再度再改寫單月出貨噸數新高，第 4 季單季出貨噸數也改寫第 3 季新高紀錄、達 45612 噸，再生能源出貨占比首度突破 6 成，且由於風電產品毛利率表現較佳，有利獲利表現。

永冠今日也同步公告 2 月營收 8631.8 萬元，受新型冠狀病毒疫情影響，中國廠區春節延後復工生產，營收較上月衰退 81.5%，年減 68.73%；前 2 個月累計營收 5.54 億元，年減 37.5%。

由於永冠 95% 產能都在中國，受到中國延後復工衝擊較大，各廠區於 2 月 21 日全數完成復工，並通知客戶調整出貨時間，加班趕工，增加出貨量。永冠原先表示，在再生能源類產品需求持續擴增下，全年出貨目標將設定為 19.6 萬噸，目前暫未修正全年出貨噸數目標，將視後續復工情況，評估是否下調。