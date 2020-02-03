〈武漢肺炎疫情〉瑞銀：疫情如失控 中國全年GDP難保5

武漢肺炎疫情蔓延，讓中國今年經濟成長動能蒙上一層陰影，瑞銀投資銀行出具報告指出，受疫情影響因此下調今年 GDP 成長率至 5.4%，而如果疫情升溫蔓延至第 2 季，恐拖累今年 GDP 成長率降至 5% 以下；至於人民幣對美元匯率，年底前維持 7 字頭不變。

瑞銀亞洲經濟研究主管與首席中國經濟學家汪濤表示，武漢疫情爆發恐將影響中國經濟，估肺炎疫情恐將拖累一季 GDP 成長率超過 2 個百分點，如果疫情能在第 1 季得以控制不再有新增病例，預估一個季度的 GDP 成長率可能放緩至 3.8%。

汪濤指出，假設疫情能在第 1 季獲得控制，不再有新增病例產生，預期之後在官方政策支持下，經濟成長動能可在第 2 季起復甦，但整體而言，今年中國全年 GDP 可能下修至 5.4%，但如果疫情持續延燒到第 2 季，恐讓中國全年 GDP 成長率降至 5% 以下。

報告內容指出，這次疫情將使旅遊觀光、住宿餐飲、交通運輸消費產業首當其衝受影響，估光是第 1 季度整體消費零售成長率可能至少放緩 5 個百分點。

至於固定資產投資和房地產活動受到衝擊相對輕微，但影響程度仍大於非疫情時期，疫情期間所實施的交通管制和企業延遲復工多於非疫情時期，也將削弱部分工業生產與出口活動表現。

汪濤分析，官方應會針對疫情對於經濟成長的影響推出相關政策因應，包括對受影響企業減稅降費，以及對受疫情影響的居民和地區提供定向支援，並進一步加碼基建投資。

瑞銀預估，中國人行將增加流動性投放，今年至少再降准 100 個基點，下調 MLF 利率 15-20 個基點，對影子信貸的管控也可能會小幅度鬆綁。

人民幣部分，瑞銀認為，官方雖可能為刺激經濟成長、提振投資信心而實施量化寬鬆，但美中貿易協定中國已具體承諾維持匯率穩定，加上經常帳戶順差可望改善，也能提供匯率穩定支撐，預估年底前人民幣對美元匯率維持 7。