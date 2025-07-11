鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-11 06:00

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瑞銀 (UBS) 財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭在近日舉行的媒體圓桌會議上表示，儘管當前全球貿易環境仍面臨不確定性，尤其是關稅戰前景不明朗，但中國在政策制定上預計將保持觀望態度，下半年不太可能推出大規模財政刺激措施，但利率仍有下行空間。在此背景下，瑞銀對中國科技股的表現持續看好，認為中國 AI 領域發展強勁，未來仍具備投資價值。

科技股是金礦！瑞銀：陸下半年不推大規模刺激措施 人民幣恐重回7.0時代（圖：Shutterstock）

陳敏蘭指出，過度競爭是中國市場投資人面臨的主要挑戰之一。部分中國企業為了搶市占率，不惜展開低價競爭，雖然短期內可能獲得市場擴張，但這種策略難以持續，對多數企業而言並非永續經營之道。這種非理性的價格戰也導致中國科技公司的估值普遍偏低，僅為美國同類企業的一半。

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她還強調，雖然「內捲」現象嚴重，但從長遠來看，能在激烈競爭中脫穎而出的企業，往往也將具備更強的全球競爭力。

針對這一問題，中國政府近來已展現出明確的政策導向。7 月 1 日召開的中央財經委員會第六次會議強調，要縱深推動全國統一大市場建設，聚焦重點難點問題，依法依規治理企業低價無序競爭，引導企業提升產品品質，並推動落後產能有序退出。

陳敏蘭認為，這顯示出政府「反內捲」的決心，是一個強而有力的政策訊號，有助於改善市場競爭環境，提升整體產業質量。

與此同時，瑞銀財富管理投資總監辦公室全球資產配置聯席主管 Mark Andersen 則從全球資產配置角度指出，目前越來越多客戶希望從過度集中於美國資產的投資組合轉向更多元化的配置，亞洲及歐洲等市場的資產正迎來強勁成長。

他還指出，今年 4 月因美國「對等關稅」引發的反制措施加劇市場波動，美股三大股指一周內跌幅均超過 10%，華爾街「恐慌指數」VIX 一度飆升至 60.13，這為投資人提供了深刻的警示，也就是在高度不確定的時期，充分分散投資至關重要。

Mark Andersen 進一步指出，瑞銀目前將投資組合中的美國資產佔比控制在 50% 至 66% 之間，並將以中國為首的亞洲新興市場作為多元化配置的重要選擇。

他還表示，貿易談判進展順利與資本流動改善為人民幣匯率提供了升值支撐，預計人民幣匯率在明年年中有望升至 1 美元兌 7 元人民幣。

事實上，6 月以來人民幣兌美元呈震盪升值態勢，整體在 7.1575 至 7.1986 區間內波動。