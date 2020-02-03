因應疫情衝擊 中國人行急降逆回購利率10個基點

中國大陸股市今 (3 日) 節後開盤如臨大敵，人行動作頻頻，除了已預先宣布逆回購 1.2 兆人民幣之外，並宣布下調 7 天期逆回購利率至 2.4%，此前為 2.5%。下調 14 天期逆回購利率至 2.55%，此前為 2.65%。

雖然推出多項預防措施，上證指數今開盤仍大跌 8.73%，報 2716.7 點，深成指數報 9706.58 點，跌 9.13%，創業板指數報 1769.16 點，跌 8.23%，不過開盤後跌幅開始緩步縮小。

早在 2 日下午，人民銀行提前一天宣布 1.2 兆元人民幣公開市場逆回購操作投放資金，流動性比去年同期多 9000 億元。人行提前一天於週日 (2 日) 公告準備逆回購，這種情況非常少見。

考慮到 3 日有近兆元人民幣的公開市場操作到期，流動性淨投放只有 2000 億元左右。中信證券研究所副所長明明表示，過往的春節假期後，市場流動性供給都較為充裕，央行較少開展大規模的公開市場投放，2000 億元左右的淨投放量並不算少。

人行指出，堅信疫情對中國經濟的影響是暫時，認為中國經濟長期向好、高品質增長的基本面沒有變化。人行強調，要避免非理性情緒對金融市場形成不必要的影響，保持經濟長期穩定發展的良好態勢。

為因應今日開盤，大陸央行、財政部、銀保監會、證監會、外匯局 5 部委，在 1 日聯合宣布，共推出 30 項措施，強化金融支持防控疫情，以及避免非理性情緒對金融市場的影響。