陸股下周開盤 肺炎疫情擴散台股恐又有壓 國安基金緊盯

武漢肺炎疫情延燒，拖累台股金鼠年出師不利，開年短短兩天就重挫逾 5%，市值蒸發 1.8 兆元，法人表示，台股雖在政府信心喊話下止穩，但 3 日陸股即將開紅盤，在復工延後、疫情蔓延等利空催化下，預計將使盤勢面臨短線亂流。

財政部長蘇建榮日前強調，國安基金會密切關注國際股市走勢、資金移動對台股的衝擊，尤其是下周一即將開紅盤的陸股更是盯盤重點，如果市場失序，必要時會報請行政院召開臨時委員會，討論因應措施。

為宣洩春節封關期間的補跌壓力，台股開紅盤當天重挫 696 點創下開紅盤歷史最大跌幅，儘管隔天在政府信心喊話、政府基金進場穩盤後止跌反彈，但累計金鼠年開年才短短兩天台股就大跌逾 5%，三大法人仍持續賣超，顯示市場賣壓尚未完全消化。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股雖在 31 日擺脫頹勢止跌回穩，但真正的考驗還在後頭，其中，中國政府因應疫情將春節假期延後至 2 日，部分省分開工日更延後至 10 日復工，讓下周一即將開市交易的陸股成為市場新變數。

廖哲宏指出，多數工廠延後到 10 日開工，因此疫情發展、對金融市場的衝擊要等 10 日後工廠陸續恢復運作後才可望較轉趨明朗，換言之，下週開市的陸股、台股盤勢可能維持震盪格局。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，部分權值股企業旗下在中國的工廠延遲復工，加上陸股休市引發企業類股領跌效應，但評估大盤指數修正後，可望在第 1 季中下旬展開反彈。

郭修伸表示，後續將持續關注武漢疫情的發展，並等候更多企業財報與經濟數據的公布，再評估增減碼的操作時點。

在盤面與類股表現部分，廖哲宏表示，在疫情爆發後包括餐飲、飯店、旅遊等觀光產業類股勢必首當其衝面臨拉回壓力；在電子科技類股方面，由於湖北武漢地區主要為 PCB 載板、通訊產品的生產重鎮，也讓相關個股明顯受到影響，

另外，在筆記型電腦生產重鎮重慶，及員工人數最多的 iPhone 組裝廠鄭州等地是否後續會因疫情衝擊產能，也需密切關注。