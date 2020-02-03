肺炎未平禽流感又起！考驗中國防疫政策

中國湖北省正面臨防範新型冠狀病毒肺炎散播之際，湖南省則傳出發現 H5N1 高致病性禽流感疫情，而為防止疫情擴散，當地政府已緊急撲殺家禽近 2 萬隻。

湖南邵陽雙清區在 2 月 1 日時發現某養殖戶飼養的雞隻出現禽流感疫情，該養殖戶雞隻約八千隻，一半已發病死亡，由於事態嚴重，且目前正值全中國防範肺炎擴散的敏感時刻，為防止 H5N1 禽流感病毒擴散或出現基因突變感染人體，當地政府立即下令撲殺近兩萬隻家禽。

(圖片: AFP)

而湖南發生的禽流感並非近期單一個案，這已經是全中國在近一個月內發生的第五起亞型高致病性禽流感。在這之前，新疆從 1 月 8 日起，1 月 16 日、20 日、21 日，接連出現四起當地野生天鵝發生 H5N6 亞型高致病性禽流感。

禽流感 H5N1 亞型病毒，是一種高致病性禽流感。該病毒在鳥類及禽類間的傳染性很強，發病突然、病症嚴重、死亡快速。

業內分析指出這次禽流感的爆發其實有跡可尋。在每年特定的季節，禽流感會時常發生，而今年在新型冠狀病毒肺炎疫情的影響下，中國物流受到影響，飼料運輸不順，導致各地養殖企業陸續出現斷糧，禽類食物攝取量不足就會導致免疫能力下滑。

其次，2019 年蛋雞的高負荷生產雞蛋，也導致後代蛋雞抵抗力有所下降。因此，可以說禽流感是在各種因素影響下出現的。

中國方正期貨表示，如果禽流感疫情擴大，將主要從需求端影響蛋價，終端消費市場為避免接觸禽類消費品，將減少雞蛋與禽肉的食用，將使得雞蛋與禽肉價格崩跌，而使其它肉類價格出現飆漲，特別目前中國豬肉供應不足的情況下，可能加重非禽肉類的漲幅。

不過，後續仍需關注雞隻養殖大省的疫情通報情況，如河北、湖北及河南等省份。

此外，湖北省家禽業協會表示受到封城影響，家禽飼料及生產原料供應基本癱瘓，該省 3 億多隻雞面臨斷糧風險。

禽流感疫情不只中國，近期印度官方已著手控制當地爆發的禽流感疫情，而另一個不同的病毒 H5N8，在近幾周已蔓延東歐地區。

