鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-16 20:20

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瑞銀集團今（16）日發布最新報告指出，上調中國全年 GDP 預測由原先的 4% 上調至 4.7%。儘管出口表現強勁、內需消費受政策刺激回溫，但房地產市場持續疲弱，加上固定資產投資放緩，顯示下半年經濟面臨更多挑戰。此外，人民幣匯率短期可能走強，但受經濟放緩與關稅不確定性影響，年底可能貶至 7.1 至 7.2 兌美元。

瑞銀上調今年中國GDP成長預測為4.7% 估年底人民幣貶至「這價位」。（圖: shutterstock）

報告指出，中國第二季經濟成長穩健，GDP 年增率達 5.2%，略低於第一季的 5.4%，經濟表現主要受惠於「以舊換新」政策推動消費回升，以及出口維持穩定成長，部分因企業提前拉貨。不過，房地產市場持續下行，拖累整體投資動能。6 月數據顯示，社會消費品零售總額與固定資產投資增速皆低於預期，房市銷售與投資進一步惡化，僅出口仍維持強勁，支撐工業生產。

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展望 2025 年下半年，瑞銀認為經濟成長動能將轉弱。雖然全球需求優於預期，但美中貿易關係仍充滿不確定性，預估美國對中國加徵的高關稅將延續至年底甚至更久。出口方面，隨著搶出口效應消退，加上關稅衝擊逐漸顯現，中國對美出口可能出現更大跌幅，年減幅度恐超過第二季的 24%。

儘管如此，瑞銀仍將 2025 年全年出口成長預測由原先的負值上修至 1%，預估淨出口將對 GDP 成長貢獻約 0.6 個百分點。但房地產市場預期持續疲弱，將影響建築活動與消費者信心。消費方面，隨著以舊換新政策基期墊高，下半年成長可能放緩，居民收入與信心亦受房市與出口疲弱影響。

在政策方面，瑞銀預估下半年政府將落實剩餘的財政刺激措施，包括發放補貼等，但新增政策支援規模可能偏向溫和。上半年廣義財政赤字率已擴張 1.1%，全年目標為 1.5% 至 2%。理想情況下，政府應再擴張 1 個百分點以上，以支撐全年「約 5%」的成長目標。但考量上半年表現穩健及外部不確定性，實際新增刺激可能僅擴張 0.5 個百分點以上。

瑞銀維持政策利率下調 20 至 30 個基點的預測，並預期政府將推出更多措施以加速房地產去庫存。新增財政刺激措施可能在第三季末或第四季推出，視經濟放緩程度而定。

綜合以上因素，瑞銀將中國 2025 年 GDP 成長預測由原先的 4% 上調至 4.7%。預估第三季 GDP 年增率為 4.7%，第四季則可能低於 4%。通膨方面，CPI 全年預估下滑 0.2%，下半年通縮壓力略升。人民幣匯率短期可能走強，但受經濟放緩與關稅不確定性影響，年底可能貶至 7.1 至 7.2 兌美元。