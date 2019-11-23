〈鉅亨看世界〉脫歐的英國、脫英的日企

由於英國脫歐決定所造成的混亂，製造業的「脫英」舉動也持續發酵當中。就有日系車廠決定關閉英國工廠，與其相關的供應商們也紛紛決定或考慮退出英國。部分日企減少對英投資，將重心轉往歐陸；也有企業逆勢操作，提高在英國的業務比重。

雖然英國在今年 10 月底，暫時迴避了無秩序脫歐，但由於關稅及通關手續有復活的風險，造成製造業們憂心因此受到打擊，「英國製造」這塊閃亮招牌，也面臨著逐漸褪色的危機。

日本汽車大廠本田 (7267-JP) 已宣布在 2021 年關閉英國工廠，汽車零件供應商的 Keihin (7251-JP) 位在英國的業務子公司亦將在 2021 年解散，Unipres (5949-JP)、Nichirin (5184-JP) 也將關閉工廠，其他如 Yutaka Giken (7229-JP)、河西工業 (7256-JP)、Showa (7274-JP)、TS Tech (7313-JP) 也正考慮關閉英國工廠。

本田決定 2021 年關閉英國工廠 (圖片：AFP)

機器人大廠的日本安川電機 (6506-JP) 也決定減碼在英國工廠的投資，並將重心轉往歐洲大陸，自從英國在 2016 年 6 月的公投中決定脫歐後，多數企業都以脫英為前提來進行自我防衛。

而這樣的情形又以汽車製造業最為顯著，根據日本貿易振興機構的統計，在英國共有 12 家的主要汽車製造廠，相關零件廠也多達 2500 家。這些企業多為外資，縮小在英國投資的動向也相當明顯，汽車產業在 2018 年的對英投資額約為 6 億英鎊，較決定脫歐前的 2015 年少了 3/4 左右。

由於英國在脫歐的過程中，若不及時與歐盟其他國家簽署 FTA，關稅與通關手續很有可能復活，這對製造業而言將造成極大影響。也是企業們收手英國投資，或選擇撤出的理由所在。

不過另一方面，全球的大型 IT 企業卻是逆勢在英國加碼投資，日本 NTT (9432-JP) 就在今年 7 月時，將海外事業的統括據點設在倫敦。美國 Google (GOOGL-US)、Facebook (FB-US) 等企業也在英國增加人才招募。

金融業的野村控股 (8604-JP) 等，雖然在歐陸的德國等處開設新據點，不過金融城市倫敦依然極受重視。

然而一旦英國脫離了歐洲單一市場，對於人的自由遷徙將產生限制。從中長期來看，很可能發生優秀人才難以聚集的風險，對英國這個產業革命的發祥地而言，如何維持市場魅力也將倍受考驗。