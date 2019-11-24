〈分析〉為什麼市場總說被谷歌收購的Fitbit玩完了？

國際研究顧問機構 Gartner 曾在報告中預測，穿戴式裝置的消費金額可望在明年達到 520 億美元，年增 27%。其中，智慧型手錶可望成為 2020 年用戶支出最多的類別，預期將達 44% 的市占率。為搶奪這塊大餅，谷歌 (GOOGL-US) 以 21 億美元收購智慧手表製造廠商 Fitbit，旨在強化公司硬體事業，並期望在可穿戴裝置市場中與蘋果和三星電子正面競爭。

然而，一派市場分析師指出，Fitbit 被收購後恐怕並不樂觀，因為被谷歌收購後的公司到最後，似乎幾乎都對 Google 。

可能的原因在於，由於谷歌無法成功地將所收購的業務整合到該公司的文化當中，因此谷歌所收購的幾乎每樣產品都像垃圾一樣被丟棄，或者完全貶值。

谷歌在成立後的最初 10 年間進行了大量的合併及收購，這些合併對於構建該公司的核心服務產品，例如 YouTube、AdSense / AdWords、地圖等，都是有益且必要的。然而，在過去 10 年當中，谷歌併購歷史似乎非常糟糕，特別 5 億美元或是更重大的資本收購。

舉例來說，谷歌 2011 年 8 月以 125 億美元的價格收購了摩托羅拉，以加強剛起步的設備業務。但由於無法成功地將該公司產品整合到公司文化中，谷歌隨後便於 2014 年以 90 億美元的虧損將其出售給聯想。

此外，在 2017 年 9 月，谷歌以 11 億美元收購了宏達電的手機研究和設計部門，以加強 Pixel 手機硬體業務。根據 StatCounter 的數據顯示，在 2019 年，谷歌 Pixel 業務在北美的總市占率約為 2.23%。但是，根據谷歌的實際設備業務營收來看，谷歌 Pixel 手機的市占率可能大大低於數據，保守估計很可能僅不到 1%。

如今，Fitbit 已加入谷歌。對市場來說，最大的問題恐怕是谷歌計劃與 Fitbit 做什麼樣的業務。目前，已經有一個 WearOS 智慧型手錶操作系統，因此並不是谷歌以前無法推出智慧型手錶品牌，而是必須由 OEM 或 ODM 合作製造，例如三星、LG、華為，它們在過去都已經推出了 WearOS 設備。

但如今 WearOS 合作夥伴生態系統似乎已經崩潰。缺少相關的開發，許多用戶也抱怨商品存在錯誤和性能低下的問題。谷歌最大的 OEM 合作夥伴三星更已經放棄將 WearOS 搭載在 Galaxy Watch 設備中。

這項收購也仍存在許多問題，像是 WearOS 是否會繼續發展以支持 Fitbit OS？此外，Fitbit OS 又是否會開源或授權給 OEM？

Fitbit 的現有客戶也表示了擔憂，認為谷歌對隱私的態度鬆散。對基於雲端的健康數據以及在收購後如何使用這些數據也尚未明確表示。原先 Fitbit 的客戶恐怕將轉向蘋果或三星的產品。