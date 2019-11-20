英國大選電視辯論 強生再度承諾迅速脫歐 柯賓要求二次公投

英國週二 (19 日) 進行了 12 月大選的首場電視辯論，首相強生 (Boris Johnson) 在這場與工黨黨魁柯賓 (Jeremy Corbyn) 的辯論中強調，他一定能在 1 月 31 日帶領英國脫歐，因為已經有協議達成。

柯賓表示，工黨會讓人民對脫歐擁有最終話語權，而強生的協議能夠於 1 月底前完成的說法則是毫無根據，工黨主張，重新談判脫歐協議，並舉行二次公投，無論結果如何，工黨都會尊重。

在長達 1 個小時的辯論後，民意調查顯示，公眾對誰是贏家意見分歧，51% 選擇了強生，49% 支持柯賓。這一結果實際上可能更有利於工黨，因為他們本在民調中嚴重落後。

脫歐是這場辯論的重點主題。強生呼籲，要打破現在的脫歐僵局，這件事由於拖延太久，已經傷害了英國的國際地位，並造成經濟上的壓力。

強生說：「我們肯定會在 1 月 31 日脫離，因為我們已經達成了一項協議，已經準備就緒。」

強生承諾，他會執行與布魯塞爾談成的脫歐協議，並於在 1 月 31 日之前，將英國帶出歐盟。他承諾在 2020 年的截止日之前，確保英國與歐盟長期穩定的貿易協定。

柯賓則計畫在 6 個月內舉行新的全民公投，表示必須有真正的選擇擺在英國人民面前，讓人民做出決定，「我們將會執行」。

兩人也提到蘇格蘭問題。強生表示，工黨為了爭取蘇格蘭民族黨 (Scottish National Party) 的支持，將會同意讓蘇格蘭再次舉行獨立公投。柯賓回應表示，強生的說法毫無根據，強調工黨不會與蘇格蘭民族黨結盟。