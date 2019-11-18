英國脫歐不確定性難以消除 日本Uhuru延後IPO日期

《日本經濟新聞》週一 (18 日) 報導。日本軟銀 (9434-JP) 出資的 IoT 物聯網相關新創企業「Uhuru」，已決定延後在英國倫敦交易所的 IPO 上市時程。該公司原本計畫在 2019 年 10 月底進行上市，但由於英國脫歐議題造成市場環境前景不明，在各種考量下決定延後上市日期。目前 Uhuru 仍以 2020 年上半年為目標，持續為股票上市來作準備。

(圖片：Investing.com)

《路透社》曾在 2019 年 8 月 30 日的報導中指出，Uhuru 打算在英國倫敦交易所的創業板 AIM 市場進行 IPO 上市，並設下至少要取得 5000 萬美元 (約 50 億日元) 資金的目標。當時有消息人士指出，作為在 AIM 上市的唯一日本企業，這對 Uhuru 而言，不論是在資金調度或是日本國外的成長上，都是具有優點的。

Uhuru 原本計畫 10 月 31 日在英國 AIM 上市，知情人士也透露 Uhuru 在審查上的各種手續都已完成，不過在日期上碰巧遇到英國脫歐，英國的機構投資人也在股票購買等投資行為的態度上趨於謹慎。

以美國的經驗來說，過去就曾經多次發生企業在 IPO 上市後，股價表現就出現停滯不前的案例。有鑑於此，Uhuru 似乎也因此認為，有必要等待市場環境改善後再行決定。

日本軟銀與三井物產 (8031-JP) 皆有出資的 Uhuru，著眼於 IoT 物聯網的相關服務，並推出了名為「enebular」的效率性系統建構支援業務。該公司在一開始，就以全球市場為目標，並持續準備在英國倫敦 IPO 上市。