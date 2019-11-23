〈鉅亨看世界〉爆炸案突然上升的瑞典

瑞典拆彈小組在過去兩個多月疲於奔命，短短期間內出動了 30 餘次，今年以來，已經出勤超過 100 次，是去年同期的兩倍多。瑞典官方甚至沒有這一類犯罪的記錄。

今年 10 月底，在短短 24 小時中，南部城市馬爾默接連發生 3 起爆炸案。這些爆炸案主要造成了財產損失，第一起案件炸毀了一棟公寓樓的大門和窗戶，造成公寓嚴重毀損，其他的案件，帶來了汽車及其他財產損失。

拆彈小組的分析師 Ylva Ehrlin 表示，近期爆炸的數量高得令人難以忍受，不應該在這麼工業化的地方發生，這凸顯了嚴重的社會問題，「我們不僅必須找到爆炸物和作案工具，而且要找出原因。」

多為警告意味的小型犯罪

馬爾默警察局長 Stefan Sintius 表示，今年為止，這個瑞典第 3 大城市已經發生 28 起爆炸，還有一連串槍枝和炸彈襲擊事件。右翼政客指責，將這種情況與 2015 年以來，大量移民進入瑞典有關。

不僅是馬爾默，首都斯德哥爾摩今年以來也有 19 起爆炸案，哥德堡也發生了 13 起。相較之下，2018 年全國共有 39 起爆炸案發生，不過有 76 枚可疑爆裂物，受益於警方在爆炸前就發現，並沒有造成破壞。

這些炸彈主要針對空的建築物、辦公室和汽車，通常爆炸威力很小，專家們認為它們的意圖是威嚇敵對幫派。但是警方認為，有些可能是致命的。Ehrlin 說，儘管沒有人在最近的爆炸中喪生，但死亡的危險其實該被視為很高，「我們非常幸運，但你通常沒有這種運氣」。

今年早些時候，東約特蘭省首府林雪坪 (Linköping) 的一次爆炸案中，炸藥是通常藥量的 40 倍，結果造成兩棟住宅嚴重毀損，25 人遭到炸傷。

爆炸案造成建築物受損 (圖片: AFP)

Ehrlin 表示，製造炸彈的炸彈客甚至不明白他們接觸的物質有多危險、多敏感，去年 12 月，一名 18 歲男子就被炸成重傷，警方指控，他試圖引爆炸彈不當而受傷。

無辜民眾感受威脅

除了炸彈客之外，更大的威脅是對無辜的旁觀者。今年 9 月，一名女學生就在回家途中，遇到爆炸案，而造成臉部嚴重的傷害。Ehrlin 指出，主要原因就是炸彈客本身根本就經驗不足，無法控制目標及結果。

住在離林雪坪爆炸案幾扇門外的 Malin Bradshaw 表示，爆炸發生、警方封街，當時他正帶著兩個孩子去上學前班，感到很害怕。警方沒有逮捕任何人，也沒有針對爆炸發生的可能原因發表評論。

Bradshaw 指出，如果當時的襲擊是有目標及針對性，反而會覺得安全得多，因為他們的目標不會是公眾。

警方：幫派份子的暴力行為

警方目前所做的調查，將主要的疑犯，歸類為同一類幫派份子，他們通常與毒品交易與不斷增加的槍枝犯罪有關。2018 年，瑞典發生了 45 起致命槍擊事件，而 2011 年僅有 17 起。

至於為何這兩年開始轉用爆炸來引發注意，警方還不清楚。專家表示，這是瑞典幫派目前的一個趨勢—愈來愈傾向使用暴力。官方數據顯示，瑞典的每年平均的槍擊案件，已經由 20 年前大約 4 次，激增到 2018 年的 40 幾次。

瑞典警方不記錄也不公布疑犯或被定罪者的種族背景，但情報局長 Linda H Straaf 表示，其中許多人背景大致相同。

瑞典照片 (圖: AFP)

她說，這些人在瑞典長大，他們來自社會經濟弱勢群體、來自社會經濟發展落後地區，許多人可能是第二代或第三代移民。

在 2015 年歐洲移民危機期間，有關移民的意識形態引發了激烈辯論，但 Straaf 表示，認為新移民通常參與幫派組織的說法不正確。

右翼政客稱是移民危害

但對右翼人士來說，暴力事件愈來愈多，已經足以說明他們所認為的移民的危害，也說明過去 20 年中，移民難以融入社會。

自稱具有全國影響力的保守派作家 Mira Aksoy 指責，由於這些移民來自同一領域，有相同的心態，很容易互相串連，並沒有意識到，自己應該成為瑞典的一部分，反而留在封閉的社區裡，並開始犯罪。

這種情緒近年來有所增長，強調民族主義的瑞典民主黨在 2018 年獲得了 18% 的選票。

犯罪學家 Amir Rostami 不認同這類說法，他表示，種族在瑞典幫派中很少扮演著重要的角色。幫派本身就是這些人的新國家，是他們的新身份。

媒體報導上也受指責

隨著爆炸案的增多，此地媒體的報導方式也受到指責，公共電視 SVT 就被批評為左派掩飾，刻意在晚間主要新聞節目以外排除相關報導。Aksoy 認為，他們想淡化爆炸案的影響力。

斯德哥爾摩大學新聞學教授 Christian Christensen 表示，爆炸案在當地的大報及媒體討論得很多，他不太了解為何有些節目不太關注。但相對來說，在討論此事時，一些媒體刻意將此事用來做為移民問題的象徵，這是不公平的。

瑞典政府則將重心放在打擊幫派暴力，宣布了多項重點措施，但部分民眾仍然主張，政府應該花更多心力，放在更好的社會融合上。

但雖然幫派暴力有加重的趨勢，瑞典的謀殺率仍然自 1990 年代以來持續下降，並維持世界最低。無論在家庭暴力、仇殺及鬥毆死亡的案例，都大為降低了。