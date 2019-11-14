專家：分析航運數據 縱使中美達成貿易協議 既有損失永難彌補

美國總統川普一個月前宣布，他已與中國達成貿易協議。事實上，這只是一系列協議中的第一筆，白宮現在將其稱為「第一階段」。

自那時之後，他不斷推文宣稱「獲勝」，但也同意僅在「條件正確」的情況下才同意達成協議，這使得長達一年半有關與中國的任何貿易協議內容的爭執越來越激烈。

（圖: AFP）

結論是什麼？持續不斷的大話模糊了協議甚至無法達成的事實。要釐清一堆違反承諾和相互矛盾說法的唯一方法，就是分析海上貿易動向。

為什麼呢？生活中 90% 的物品都是透過水流運輸，這是顯示供需關係的最簡單的形式。貿易流是無法推估的，無論誰「贏」或「輸」，它都會進行。

《貿易戰：貨櫃統計不會說謊，看誰在說大話 (Trade War: Containers Don’t Lie, Navigating the Bluster)》一書作者 Lori Ann LaRocco 撰文指出，這場貿易戰的影響以及美國大小企業失去的商機，不僅可以透過公開的財報來追蹤，也可以經由美國出口數字。

LaRocco 強調，根據駛入美國港口的貨櫃、貨物和油輪數量減少的數量來計算，無論中美達成什麼樣內容協議，都永遠無法彌補這場貿易戰中的損失。

出口量下降

從損失的角度來看，沒有比美國最大的港口洛杉磯更適合的標的了。美國由此向中國的出口連續 12 個月下降。 2019 年 10 月與 2018 年同月相比，出口量下降了 19.1%。

中國的報復性關稅對經由洛杉磯港出口的美國產品達到 96.6%，金額為 199 億美元。

再加上其他國家與美國間的貿易衝突而施加的額外報復性關稅，這使受影響的出口貨物總額達到 202 億美元，佔透過洛杉磯港口系統全部出口價值的 28.8%。考慮到全球 95% 的消費者在都美國境外，對美國商品加徵的關稅幾乎等於將這些商品排除在全球市場之外。

LaRocco 指出，損失清單是一長串且非常多元。貿易戰烽火不僅限於農業，目前農業的損失金額達 110 億美元，且繼續增加中。川普總統關於中國在第一階段採購 400 億至 500 億美元農產品的承諾，只是個吹牛的說法。只要認真計算一下就知道，在貿易戰之前 2 年內，美國農民就賺了 498.07 億美元。中國必須在 2 年時間內採購 500 億美元才能讓川普自稱「贏家」。但真是如此嗎？如果這算是勝利，難道不該將損失的部分加上去嗎？

（圖: AFP）

而且農業並不是唯一正在大幅流失中國市場的產業。

她說，數據顯示，中國在擴大與卡達和澳大利亞之間的液化天然氣 (LNG) 關係的同時，相對而言其實已關閉與美國的往來。

在貿易戰之前，美國 LNG 數量佔中國進口量的 4.3%，而以 12 個月移動平均值 (TTM) 計算，中國佔美國 LNG 出口量的 16%。

2019 年 8 月，中國的 LNG 急劇下滑至 1% (TTM)。原油也遭到類似的命運，中國在 2018 年 1 月佔美國原油出口的 20% (TTM)，到 2019 年 8 月僅佔 1.2% (TTM)。

而在中國國家主席習近平繼續與世界各國推動中國的「一帶一路」倡議並簽署「2025 中國製造」貿易協定之際，貿易流向證明了中國是如何從美國轉移到歐洲。

零售和科技產業已宣布損失數十億美元。根據國家零售聯合會 (NRF) 的數據，從 2018 年 2 月貿易戰開始到 2019 年 9 月，消費者和企業額外支付了 380 億美元。消費者科技協會 (CTA) 表示，9 月生效的關稅新增了約 155 億美元的負擔。

因此，LaRocco 指出，儘管有著吹不完的牛皮和不斷承諾的勝利，貿易的實際流向描繪出截然不同的景象。