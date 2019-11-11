美中貿易戰情勢未明 油價自七週高點回跌

上週美國政府針對美中貿易協議釋放矛盾訊息，導致原油價格自七週高點以來出現回跌，另外，由於香港「反送中」示威行動持續延燒，亦擴大國際金融市場之不確定性。

週一 (11 日) 原油期貨 (WTI Futures) 亞洲時間價格下跌約 0.9%，自上週上漲了 1.9% 之後出現回落，雖然美國總統川普於上個月表示，美中之間的貿易談判進行的相當順利，但是，不料川普又於上週五 (8 日) 指出，尚未同意完全取消對中國商品加徵關稅，造成市場對於金融市場預期多空分歧。

儘管各種因素導致本週原油價格出現回落，但是，從西德州原油期貨 (WTI) 自今年 10 月以來，由於先前美中貿易談判進展漸入佳境，故市場看好美、中經濟前景，促使原油期貨價格上漲了約 9%。

先前市場對於原油價格走勢之樂觀預期，也已反應在避險基金投資部位，據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，市場投機性資金的 WTI 期貨淨多單部位，已連續三週上漲。

除此之外，能源資訊機構 Wood Mackenzie 亦表示，OPEC 與其夥伴國，於下個月進一步擴大減產規模的可能性將相當高。

WTI 期貨價格與淨多頭部位走勢 (圖：CFTC,Nymex)

因此，雖然美中貿易協議的走向，仍對投資人情緒影響甚大，但是，AxiTrader 亞太市場分析師 Stephen Innes 指出，對於油市走勢之預測，最終可能還是得回歸觀測經濟數據，而目前看來，經濟數據呈現穩定好轉之跡象。

週一 (11 日) 盤中截至 15 時許，美國 NYMEX-12 月 WTI 原油期貨價格下跌 0.51 美元或下跌 0.91%，報 56.73 美元 / 桶。倫敦 ICE-1 月布倫特原油期貨價格則下跌 1.02%，報 61.87 美元 / 桶。

WTI-12 月原油期貨價格 15 分鐘 k 線圖

市場此前傳出，美中第一階段貿易協議預計將於 12 月舉行，而協議之內容亦包含推遲 12 月 15 日的對中國再加徵關稅，市場分析認為，未來影響國際油市之關鍵，首要仍是美、中貿易戰動向。

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