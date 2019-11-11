貿易戰為止 美國品牌在中國雙11購物節仍熱銷

中美貿易戰仍在持續當中，然而這似乎並不影響美國品牌在今年雙 11 購物節的表現。美國公司像是 Nike、雅詩蘭黛等銷售突破人民幣 1 億元，顯示出中國人仍然願意購買美國商品。

自去年 7 月以來，美中之間互徵關稅使美國產品變得更加昂貴，兩國之間的政治競爭加劇也刺激了中國的愛國主義，市場擔心美國品牌可能因此受到打擊。然而，儘管美中貿易戰未解，雙 11 購物節的良好銷售表示似乎顯示出中國人仍願意購買美國貨。

其中最好的例子是蘋果 (AAPL-US)，市場曾擔心 iPhone 11 系列因缺乏 5G 而不受中國消費者的青睞。然而，根據天貓發布的數據顯示，蘋果商品在銷售開始的前 10 分鐘內銷量是去年全天的 7 倍。而在中國第二大電子商務平台京東上，銷售前 10 分鐘蘋果商品的銷量是去年同期的 6 倍。

此外，Nike、Adidas 和雅詩蘭黛等其他美國品牌的銷量也不錯，銷售額皆突破一億元人民幣。除零售品牌外，星巴克、肯德基和漢堡王等美國食品和飲料公司也在阿里巴巴旗下的食品配送平台「餓了麼」(Ele.me) 上顯現出優異的銷售額，在購物節開始的不到兩個小時內，就超過了去年同期的數據。

這些數據似乎令人驚訝，因為在先前，全球諮詢公司 AlixPartners 調查顯示，大約有 80% 的中國消費者表示將在購物節期間抵制美國品牌，理由是「愛國主義」。但是，銷售成績顯示，美國各品牌因在中國長期培養了忠實客群，消費者在購物時仍有彈性。

奧析策略顧問公司 (OC&C Strategy Consultants) 駐上海合夥人 Adam Xu 表示：「最終，中國消費者很實際，他們正尋找吸引他們的品牌和產品。Nike 和蘋果持續在全球以及在中國提供讓消費者滿意的東西。」。