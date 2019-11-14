一文掌握鮑爾聽證會首日重點：反對負利率、美經濟穩定成長、談回購操作

聯準會主席鮑爾週三 (13 日) 連續兩日前往美國眾議院預算委員會聽證並發表演說，鮑爾演說定調「美國經濟展望」為主軸，首日他重申 10 月利率會議論調。

美國聯準會 (Fed) 今年已三度下調，將聯邦基金利率下調 25 個基點至 1.75%-2% 的區間，鮑爾首日聽證會中提到，美國經濟持續擴張，只要經濟情況維持在目前的走勢，未來聯準會就不可能進行降息。

鮑爾稱：「在當前環境下，負利率肯定不合適。」「展望未來，我和我的同事們認為，經濟活動將持續擴張，勞動力市場將保持強勁，通膨率極有可能接近我們設定的 2% 目標，我們認為當前的貨幣政策立場可能仍將保持適當。」

鮑爾此言暗示未來利率政策按兵不動。此外，就升息來看，聯準會在考慮升息之前，通膨率必須大幅上升。

週三鮑爾提到，聯準會官員將繼續評估需要做的事情。

鮑爾稱：「勞動力市場仍然強勁，收入不斷增加，消費者信心繼續增長。在評估聯邦基金利率目標區間的適當路徑時，我們將密切關注政策行動的效果，以及與前景相關的其他資訊

他提到：「當然，如果出現導致我們對前景進行重大重新評估的事態發展，我們將作出相應的反應。政策不是預先設定好的。」

鮑威還談到 9 月中旬美國隔夜回購利率 (overnight repo rate) 突然飆高，面對美元短缺，聯準會採取了一系列臨時和長期的市場操作，正注入數十億美元到金融市場中。

鮑爾稱回購操作為技術性措施，並不反映貨幣政策的改變，儘管這些舉措已導致聯準會資產負債表擴大 2700 億美元。他還重申，長期聯邦預算政策正走在一條不可持續的道路上，這可能削弱應對經濟衰退的能力。