受新興市場需求下跌影響 南韓10月份汽車出口下滑10%

據報導，南韓貿易、工業和能源部在週四 (14 日) 公布的數據顯示，由於受到新興市場需求下滑的影響，南韓 10 月份汽車出口較去年同期下跌了 10%。

南韓貿易、工業和能源部在一份聲明中指出，在全球經濟放緩的情況下，新興市場需求萎縮，南韓汽車製造商在 10 月份共售出 208,714 輛汽車，低於一年前的 230,086 輛，年減 10%。

該部門的官員表示：「亞洲和拉丁美洲的需求減少，完全抵消了現代汽車 (Hyundai) 和起亞汽車 (Kia) 在北美地區銷量的增長，以及沙烏地阿拉伯市場的需求增長。」

另一方面，南韓的汽車生產和國內銷售也在 10 月份呈現下跌。上個月汽車產量從去年的 381,595 輛下跌 7.9% 至 351,409 輛。聲明中也指出，同期的國內銷售額從去年 160,881 輛下跌 2.1%，至 157,461 輛。

在進口乘用車方面，由於日本政府對南韓半導體材料的出口限制，南韓民眾發起抵制日貨的行動，日本汽車在南韓當地的銷售因此大幅下滑。日本汽車像是豐田汽車、本田汽車和日產汽車在 10 月份的汽車銷售較去年同期下跌了 58%，從 4,756 輛跌至 1,977 輛。

不過德國車商則因此受益，根據南韓汽車進口商和經銷商協會 (KAIDA) 的數據顯示，梅賽德斯 - 賓士汽車在 10 月份的銷量從去年的 6,371 輛增長了 26% 至 8,025 輛。KAIDA 表示，包括奧迪、BMW 和梅賽德斯 - 賓士在內的德國汽車製造商在 10 月份共售出了 14,997 輛汽車，較去年同期的 10,159 輛成長了 48%。