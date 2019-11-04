日本天災頻傳 有近三成製造業工業區位在高風險地區

日本在近期以來天災頻傳，如上月哈吉貝颱風便造成了嚴重水災，日本做為全世界關鍵零組件的生產重地，當地製造業也因此面臨嚴重的威脅，更可能因此影響到全球市場。一項調查顯示，在日本主要的 2181 個工業園區中，有 580 個處於高風險洪氾區，比例高達 27%。

據《Nikkei Asian Review》引述數據顯示，日本有 580 個工業區處於高風險地區，其中的 220 個可能淹沒在 2 至 5 公尺深的水中另有 35 個則可能淹沒在至少 5 公尺深的水中。2 公尺的洪水相當於淹沒了一般住宅的第一層，達到 5 公尺的話就淹到了第二層。基諾東武工業園區位於 2 至 5 米的洪水區。

在先前就曾發過日本的自然災害對製造業造成損害的事例。日本 311 地震和海嘯在 2011 年就曾嚴重損壞了瑞薩電子 (6723-JP) 生產半導體器件的製造設施，更進而導致了全球供應鏈的長期中斷。

而十月份的強颱哈吉比颱風侵襲日本部分地區，造成不少工廠停擺，機械零件製造商 Horie Parts Kogyo 便遭受了沉重打擊，壓力機和成品零件被浸泡在膝蓋深的水中，生產線停產到 10 月 17 日。

該報導指出，日本地方政府、土地開發商在製造業蓬勃發展的 1960 年代到 1980 年代很少注意到災害風險，常常將工業園區放在易於開發的沿河的大片土地上，直到 2001 年，日本政府才開始點名易發洪水地區。

如今，日本遭受自然災害的頻率越來越高，意味著政府和企業都需要去評估洪水對關鍵製造設施所造成的風險。

東京大學工業園區管理專業的教授 Junjiro Shintaku 表示：「對公司而言，審查業務連續性的計劃很重要，這樣公司才能有適當的程序來應對並從損害中恢復。」