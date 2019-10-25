風災斷料問題解決 日本速霸陸重啟汽車組裝

日本速霸陸 (SUBARU)(7270-JP) 在週五 (25 日) 宣布，日前受風災影響造成零件缺料，因而暫時停工中的汽車組裝廠「群馬製作所」，由於受災的零件供應商已陸續展開災後重建，零件的取得問題也獲得解決，目前已經重啟運作。

先前由於 19 號颱風哈吉貝重創日本，造成速霸陸在日本唯一的汽車生產工廠「群馬製作所」，自 10 月 16 日下午 3 點 15 分的晚班時間起，暫時停止汽車的組裝作業。

(圖片：Investing.com)

於 25 日重啟運作的，是速霸陸位在日本群馬縣太田市的「本工廠」和「矢島工廠」，還有位在群馬縣大泉町，負責引擎等生產的「大泉工廠」的部分產線。

速霸陸表示，由於這次 19 號颱風哈吉貝造成零件供應商發生淹水等災情，使得在供應給該公司的零件方面無法正常出貨，因而在 10 月 16 日停止了汽車組裝廠的作業。

在那之後，由於受災的零件廠商展開復舊作業，零件始恢復供應，汽車組裝廠也因而再度啟動。

速霸陸的「本工廠」和「矢島工廠」，負責該車廠在日本國內的全部汽車生產，估計這次停工期間約有 1 萬輛的汽車生產受到影響。

由於這回颱風為日本的廣大範圍帶來紀錄性的驚人雨量，至少造成日本七十多條河川共上百處潰堤，許多工廠因而發生淹水災情，對當地的零件供應鏈造成影響。為此，許多製造業也開始研擬對策，希望未來若再度遭遇類似的豪雨災情時，能即時的作出反應。