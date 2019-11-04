受惠美中經濟樂觀 歐元區11月投資者信心反彈至近半年新高

週一 (4 日)，研究機構 Sentix 發布 11 月歐元區投資者信心指數，在美國經濟展現韌性和亞洲經濟增長跡象的引領下，信心指數出現回升，創下今年 5 月以來最高水平。

根據 Sentix 數據，11 月份歐元區投資者信心指數為 -4.5，大幅高於 10 月份數據 -16.8，以及市場預期的 -13.8。

11 月 Sentix 投資人信心指數出現顯著回升 (圖：Investing.com)

Sentix 董事總經理 Manfred Huebner 表示，投資者情緒改善的主要原因，一方面受惠於亞洲部分經濟體增長態勢，相關數據顯示該地區經濟有所增長，另一方面則是看好美國經濟的強勁韌性。

Sentix 報告指出，除了中國經濟顯示有望回升跡象，在勞動力市場依舊強勁的帶動下，美國經濟亦呈現強勁體質。

Manfred Huebner 補充道，Sentix 的最新數據在歐元區陷入景氣衰退之際，給予投資人更多信心，Manfred Huebner 指出，歐洲央行 (ECB) 的貨幣政策正在支撐這樣的士氣，投資人預計，在政府提升支出的同時，經濟增長也會因此受到支撐

今年 9 月，歐洲央行 (ECB) 實行 2016 年來首次降息，將存款利率下調至 -0.5%，同時宣布於 11 月重啟量化寬鬆政策 (QE)，希望就此降低貸款利率，為企業與投資人提供投資誘因。

從 Sentix 的子指數來看，投資者對歐元區的經濟情勢評估指數自 10 月的 -15.5，本月升至 -5.5，預期指數也自 10 月的 -18.0，本月飆升至 -3.5，達到 5 月以來最高水平。