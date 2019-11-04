重磅！印度不加入RCEP集團 總理莫迪：良心都不允許我這麼做

印度總理莫迪 (Narendra Modi) 週一 (4 日) 宣布，印度政府基於國家利益考量，決定不加入區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP)。

印度總理莫迪 (Narendra Modi) 週一表示：「當我根據所有印度利益衡量 RCEP 協議時，我沒有得到肯定的答案。因此，我自己的良心都不允許我加入 RCEP。」

印度政府擔憂一旦加入 ，該國市場可能充斥著廉價的中國農、工業產品，認為 RCEP 沒有解決市場准入和關稅問題。

印度外交部官員 Vijay Thakur Singh 週一受訪時表示，印度總理莫迪決定不加入該協議，主要是為了保護其農、工、服務業人民。

中國外交部副部長樂玉成週一在泰國曼谷的東盟 (ASEAN) 峰會表示，區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP) 有所突破，將成為全球範圍最廣的貿易協議，為東亞經濟一體化奠定基礎，但強調與印度談判仍在進行中。

早前印度不斷對 RCEP 提出多項要求，引起部份國家不滿，亦引發外界對 RCEP 能否定案存疑。

樂玉成 週一提到，尚有一些未解決的議題將會在今年完成，歡迎印度準備就緒，隨時加入。

泰國總理府發言人 Narumon Pinyosinwat 週日 (3 日) 表示，RCEP 協議計畫在 2020 年簽署，預計明年 2 月左右簽署，並稱 RCEP 若組成，將是全球最大的貿易集團。

RCEP 目前由東協十國與其他包括中國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭等五個國家組成，不過並不包括台灣。

中國國務院總理李克強週一指出，透過共同努力，區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP)15 個成員國已結束全部文本談判及實質上所有市場准入談判。

李克強在發言中表示，當初 10+3 是應對亞洲金融危機而誕生。在這段期間內，10+3 為促進亞洲乃至於全球經濟發展作出積極貢獻，成為區域合作的成功範例。