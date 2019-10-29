日本兩次風災農損嚴重 官員表態在財政上進行最大援助

根據《日本經濟新聞》週二 (29 日) 報導，先前肆虐日本的 19 號颱風「哈吉貝」，在截至目前為止，已知對當地的農業、林業，及水產業等帶來 1269 億日圓的損害金額。若加上 9 月的 15 號颱風「法西」對上述產業所造成的 509 億日圓損害，合計共達到 1778 億日圓。日本農林水產省也在 29 日的記者會中表示，為了讓農民們保有繼續努力下去的意願，日本政府將竭盡所能的進行財務支援。

根據日本農林水產省的統計，目前已知 19 號颱風「哈吉貝」給日本的農、林、水產等相關行業帶來超過 1269 億日圓的損失，加上 9 月的 15 號颱風「法西」所帶成的損害，損害金額共來到 1778 億日圓，而且未來還有向上攀升的可能。

日本農林水產大臣江藤拓 (圖片：AFP)

在損害金額當中，農業用水及灌溉蓄水池等農業相關損害，共超過了 8900 多處，損失金額達 489 億日圓。

另外，在稻米及蘋果等農作物的損害方面，影響範圍達到 1 萬 4000 公頃，損失金額達 106 億日圓。

在林業相關方面，林道及木材加工設備等的損失金額達 387 億日圓。而在水產相關的漁港等設施方面，損害金額也達 97 億日圓。

在這回颱風所造成的淹水災情中，預估以受災範圍較廣的地區為主，在損害金額方面將會繼續攀升。

為此，日本農林水產大臣江藤拓在 29 日內閣會議後的記者會上表示「這樣嚴重的災害若持續發生，在繼續與重啟農業的意願上恐將明顯低落。希望大家知道政府會在背後支援，願意繼續打拼下去，會與財政相關部會來進行討論」。對外表達了思考在財政方面進行援助的態度。