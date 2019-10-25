淡馬錫關注未來中國TMT、消費、工業4.0等六大產業

新加坡主權基金淡馬錫在受邀參加 2019 彭博買方論壇活動期間指出，未來 5 年淡馬錫在中國重點關注的產業包括非銀金融服務、TMT、消費品、生命科技、工業 4.0、交通物流六大產業以及國企改革等領域的投資機會。

淡馬錫中國區總裁吳亦兵表示，淡馬錫團隊認為目前全球市場以風險和報酬平衡的角度來看，中長期而言中國還是最好的投資機會之一，這也是為什麼淡馬錫對中國經濟還是有長遠信心的原因。

他進一步指出，過去的五年中，無論是國家治理還是經商環境，中國投資環境已有非常明顯的變化。

在這樣的背景下，對於全球具備大規模資金實力的買方而言，如美國退休基金、各國的主權基金等，針對人民幣的資產配置仍處於非常低的水準，比重只有 2%～3% 左右，因此未來成長的空間將會很大。

而在目前全球貿易保護主義盛行、全球經濟成長下滑，及低利時代下如何管理投資組合，吳亦兵認為，在總體層面上應把握經濟周期，提早佈局，並把握中國經濟轉型將可為何種產業帶來新機遇。

而在個體層面則是仔細研究企業的基本面，尋求未來的明日之星，利用長期投資的來因應短期波動，在企業出現合理估值時擴大佈局。

吳亦兵指出，雖然經濟短期有不確定性，不過中國市場各產業間好壞的差別非常大，外資在中國市場配置的產業相對集中。從 A 股的情況來看，外資在消費必需品、金融、可選消費、醫療等產業的配置比重較高。

(圖片: AFP)

就投資方向而言，他表示可以從持續深化改革開放，創新型企業，新一代消費者崛起，價值鏈和供應鏈結構性轉變，龍頭企業構建出的生態系統等幾方面佈局中國經濟成長的下一波浪潮。

目前淡馬錫在 A 股的投資幾乎都集中在生物醫藥領域。除了在次級市場外，淡馬錫在中國初級市場的投資生物醫藥產業也重點。

今年第三季以來，淡馬錫參與唯醫骨科、票易通等新興互聯網企業的融資，其中唯醫骨科是一家互聯網骨科平台。

而回顧最近十幾年，淡馬錫在中國的投資先後掌握住中國兩次重大產業轉型，第一波是在 2004 年先後投資多家中國大型商業銀行，第二波則是 2010 年之後，投資一系列中國知名互聯網企業。

